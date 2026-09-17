Сыр, напоминающий ириску, йогурт со вкусом хлеба: "Бабушкина крынка" удивляет и получает награды





Один из самых необычных продуктов – "Брюност Тоффи". Этот мягкий сыр с массовой долей жира в сухом веществе 25% изготавливается путем длительного уваривания молочной сыворотки, которая получается при производстве сыров, с добавлением сливок. В процессе уваривания содержащийся в сыворотке сахар (лактоза) карамелизуется, масса загустевает и при охлаждении становится пластичной. Цвет сыра варьируется от карамельного до коричневого.





Есть у "Брюност Тоффи" еще одна особенность – при производстве используется фермент лактаза. Благодаря этому лактоза в продукте гидролизуется, а сам сыр получает более пластичную и однородную консистенцию.





На вид и по вкусу продукт действительно сложно сразу назвать сыром в привычном понимании. Он напоминает вареную сгущенку или ириску, хотя при этом остается натуральным молочным продуктом без добавления сахара. А еще этот сыр считается гипоаллергенным и легко усваиваемым продуктом. Аналога ему в нашей стране нет. Это продукт, изготовленный по норвежской технологии. Технологи предприятия долго работали над рецептурой. Когда компания "Бабушкина крынка" представляет "Брюност Тоффи" на выставках, посетители сначала удивляются, а потом спрашивают, где его можно купить.





Сыр можно подать как не­обычный десерт к чаю или кофе. А еще это хороший вариант подарка для настоящего гурмана, если хочется выбрать что-то действительно необычное.





Король сырного мира





Еще две награды холдинг "Бабушкина крынка" получил за "Пармизано де Люкс" с массовой долей жира в сухом веществе 45%. Этот твердый сыр относится к продуктам длительного созревания. За время выдержки формируется корочка, вкус становится более насыщенным, появляются пикантные, терпкие, сладковато-пряные оттенки, а в аромате раскрываются ореховые и фруктовые ноты с богатым послевкусием.

"Пармизано де Люкс" называют королем сырного мира. Он является прекрасным источником белка и энергии для всех, кто ведет активный образ жизни и следит за здоровьем. Сыр хорош как самостоятельная закуска, но особенно удачно подходит для приготовления различных блюд. Его можно добавлять в пасту, пиццу, салаты и супы. Великолепно сочетается с ароматным бальзамическим уксусом. "Пармизано де Люкс" называют королем сырного мира. Он является прекрасным источником белка и энергии для всех, кто ведет активный образ жизни и следит за здоровьем. Сыр хорош как самостоятельная закуска, но особенно удачно подходит для приготовления различных блюд. Его можно добавлять в пасту, пиццу, салаты и супы. Великолепно сочетается с ароматным бальзамическим уксусом.





Лучшая новинка





Еще одна награда досталась йогурту с наполнителем "Вкус пряного ржаного хлеба с корицей" с массовой долей жира 5,0%. Продукт признан победителем в номинации "Лучшая новинка". Идея необычного вкуса стала настоящим экспериментом для технологов. В основе – традиционная йогуртовая закваска, состоящая из термофильных молочнокислых микроорганизмов и болгарской палочки. А сочетание ржаного хлеба и корицы придает продукту знакомый, но совершенно новый вкус.

Йогурт – это не просто перекус. Это миллиарды живых пробиотиков, которые дарят легкость, чистую кожу и энергию без тяжести. Только натуральное молоко, только живые культуры, сочные, спелые фрукты и изысканные наполнители. Идеальный десерт для тех, кто знает толк в настоящем. Йогурт – это не просто перекус. Это миллиарды живых пробиотиков, которые дарят легкость, чистую кожу и энергию без тяжести. Только натуральное молоко, только живые культуры, сочные, спелые фрукты и изысканные наполнители. Идеальный десерт для тех, кто знает толк в настоящем.

У масла три награды





В числе награжденных продуктов – масло сладкосливочное несоленое "Элитное" с массовой долей жира 84% и "Масло сладкосливочное массовой долей жира 82,5% и более". Высокая жирность придает продукту насыщенный сливочный вкус и делает его подходящим как для обычных бутербродов, так и для приготовления домашних блюд и выпечки.

Кстати, ранее масло "Элитное" участвовало в международных конкурсах качества и получило высокую оценку профессионального жюри. Кстати, ранее масло "Элитное" участвовало в международных конкурсах качества и получило высокую оценку профессионального жюри.

Традиции высокого качества





За каждым таким результатом – большая работа. История Могилевского молочного комбината началась в 1979 году. Бренд "Бабушкина крынка" появился в 2006-м, а сегодня предприятие объединяет 12 филиалов, шесть из них – производственные.





Для холдинга "Бабушкина крынка" качество – не только дипломы и награды. Это возможность каждый день предлагать покупателям знакомые с детства продукты и одновременно удивлять новыми вкусами. А шесть наград на республиканском конкурсе качества молочной продукции – еще одно подтверждение того, что продукцию предприятия ценят и профессионалы, и сами потребители.







Юлия МИЩЕНКО, фото из архива предприятия

УНП 700012278



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На конкурсе в Гродно сыр "Брюност Тоффи" стал победителем народной дегустации в номинации "Сыры мягкие".На фестивале сразу два варианта сыра – производства филиалов "Осиповичский" и "Мстиславский" – стали победителями народной дегустации. Первый отмечен в номинации сыров со сроком созревания более 90 суток, второй – в категории сыров со сроком созревания более 180 суток.Еще одна награда – у масла сливочного "Шоколадное" с массовой долей жира 62%. Данный продукт – это гармония бархатного сливочного вкуса и нежной нотки какао. Тонкий шоколадный аромат раскрывается на хлебе, в тостах и выпечке, придавая изделиям мягкую сладость и глубокий аромат какао.Сырьевая зона охватывает разные районы Могилевской области. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 3000 тонн молока в сутки. При этом на предприятии делают ставку не только на объемы, но и на разнообразие продукции. Наряду с традиционными молочными продуктами здесь создают оригинальные сыры, йогурты и другие новинки, которые способны удивить даже искушенного покупателя.