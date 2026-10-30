Свыше тысячи концепций представили на национальный конкурс "Вобраз Беларусi. Позірк і адкрыццё"





Конкурс проводится для создания визуального символа (логотипа) и слогана (текстовой ассоциации). Участие в нем могли принять граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица - резиденты Беларуси.





Каждый участник - как индивидуально, так и в составе коллектива авторов - мог представить несколько работ. Авторы лучших из них могут рассчитывать на призы в 10 тыс. рублей, 7 тыс. рублей и 5 тыс. рублей от партнера - ОАО "АСБ Беларусбанк".





На первом этапе организаторы принимали конкурсные работы. На втором (с 2 по 15 ноября) конкурсная комиссия определит до 20 работ, набравших наибольшее количество баллов. На заключительном этапе (с 16 ноября по 20 декабря) пройдет открытое голосование. Баллы по результатам второго и третьего этапа суммируются и считаются итоговыми.





Определены требования к материалам. В числе критериев - аутентичность, контрастность, масштабируемость, многоязычие. Важно выделить уникальные черты страны, ее отличия в восприятии от соседних государств. Логотип и слоган должны работать на носителях от туристической карты до флага на пляже. Необходимо, чтобы все элементы корректно звучали на государственных языках Беларуси и на официальных языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский).-0-

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На национальный конкурс "Вобраз Беларусi. Позірк і адкрыццё" представлено более 1 тыс. концепций, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи экспертной комиссии.