Свыше 670 позиций пополнили реестр опасной продукции Госстандарта за девять месяцев

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реестр опасной продукции Государственного комитета по стандартизации за 9 месяцев пополнили 677 наименований продукции. Об этом рассказал заместитель председателя Госстандарта Иван Кисленко во время пресс-тура, приуроченного ко Всемирному дню качества, который традиционно отмечается во второй четверг ноября, передает корреспондент БЕЛТА.



Из них порядка 40% составила пищевая продукция, затем электротехническая, далее следуют товары для детей и подростков, игрушки и другие виды товаров.



Иван Кисленко подчеркнул, что Госстандарт успешно ведет свою надзорную деятельность. "Продукция у нас на рынках исключительно качественная, а всю некачественную продукцию мы оперативно выявляем и запрещаем к реализации", - резюмировал он.-0-