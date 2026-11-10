10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реестр опасной продукции Государственного комитета по стандартизации за 9 месяцев пополнили 677 наименований продукции. Об этом рассказал заместитель председателя Госстандарта Иван Кисленко во время пресс-тура, приуроченного ко Всемирному дню качества, который традиционно отмечается во второй четверг ноября, передает корреспондент БЕЛТА.
Из них порядка 40% составила пищевая продукция, затем электротехническая, далее следуют товары для детей и подростков, игрушки и другие виды товаров.
Иван Кисленко подчеркнул, что Госстандарт успешно ведет свою надзорную деятельность. "Продукция у нас на рынках исключительно качественная, а всю некачественную продукцию мы оперативно выявляем и запрещаем к реализации", - резюмировал он.-0-
Общество
10 ноября 2026, 17:15
Свыше 670 позиций пополнили реестр опасной продукции Госстандарта за девять месяцев
Фото из архива
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