Свыше 400 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.



Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано 34 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.



Отделом организации обработки мошеннических операций МВД была заблокирована возможность платежей в адрес 43 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Также приостановлены расходные операции по 52 счетам. Кроме того, оперативники задержали трех курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе два иностранца. У них изъято 40 тыс. рублей.



По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Далее идут вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества) и хищения с использованием социальных сетей.



Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. В ведомстве напомнили, что предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. "Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102", - подчеркнули в МВД.-0-