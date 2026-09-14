Свыше 40 тыс. пассажиров перевезли поезда Детской железной дороги за летний сезон

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Детской железной дороге имени К.С.Заслонова завершился 71-й сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.



За летнее время поезда совершили 665 рейсов и перевезли более 40 тыс. пассажиров.



"Для гостей малой магистрали поездка стала не только возможностью совершить путешествие по живописному маршруту, но и познакомиться с работой юных железнодорожников. Особый интерес у посетителей вызвал симулятор управления поездом на станции Заслоново, где каждый желающий мог попробовать себя в роли машиниста. За сезон им воспользовались более 2,5 тыс. человек", - рассказали в пресс-центре.



Торжественная линейка, посвященная закрытию сезона, прошла на станции Заслоново. В мероприятии принял участие начальник Минского отделения Белорусской железной дороги Владимир Шевченко. В этот день много теплых слов прозвучало в адрес юных железнодорожников, которые осваивали железнодорожные профессии и проходили практическую подготовку.



При подведении итогов сезона летней практики юные железнодорожники, показавшие отличные результаты в теоретической, практической подготовке и принявшие активное участие в общественной жизни были награждены знаком "Отличник Детской железной дороги".



Одним из главных моментов стало подведение итогов конкурса "Лучший по профессии". Лучшие юные железнодорожники были отмечены за свои знания, профессиональные навыки и ответственное отношение к работе.



По итогам учебно-практической деятельности, участия в общественной жизни Детской железной дороги и Белорусской железной дороги переходящий вымпел "Лучшая смена 2026 года" в этом году получила смена №1.



"Один из самых волнительных и трогательных моментов на линейке - вручение памятных дипломов об окончании обучения на детской магистрали выпускникам. В 2026 году обучение на Детской железной дороге имени К.С.Заслонова завершили 66 юношей и девушек. Для многих из них полученные здесь знания стали первым шагом к будущей профессии. 39 выпускников продолжат образование в высших и средних специальных учебных заведениях железнодорожного профиля", - добавили в пресс-центре.



Важным событием стало развитие учебной базы Детской железной дороги. Учебный центр был оснащен современным мультимедийным оборудованием, что позволяет сделать теоретическую подготовку юных железнодорожников более наглядной и эффективной.



"Кроме того, для занятий были приобретены новые учебные наглядные пособия - купе пассажирского вагона, тележка КВЗ-ЦНИИ и стрелочный перевод. Такие элементы позволяют ребятам не только изучать устройство железнодорожного транспорта по учебным материалам, но и знакомиться с его реальными конструктивными элементами", - отметили в пресс-центре.-0-