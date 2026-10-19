Свыше 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с января - ГПК

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 200 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с января. Об этом сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете (ГПК).





С начала года в Беларусь прибыли 200 754 иностранных гражданина из 38 государств, включенных в список безвиза. Традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство.





Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 458 923 жителя европейских стран. Из Латвии прибыли 461 789 человек, из Литвы - 735 792, а из Польши - 165 324. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 96 018 человек.





В ГПК напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.-0-