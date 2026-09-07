7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки, приостановлены расходные операции по 53 счетам, сообщили БЕЛТА в МВД.



За сутки в милицию поступило свыше 100 сигналов о звонках телефонных аферистов. "Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Зарегистрировано девять преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий", - рассказали в ведомстве.



Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка фишингового интернет-ресурса, а также заблокирована возможность платежей в адрес девяти иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 53 счетам. Также оперативники задержали курьера, работавшего в интересах аферистов.



В милиции напомнили, что самые распространенные противоправные алгоритмы злоумышленники реализуют при покупке людьми товаров в интернете, затем - вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества), торговля на финансовых биржах и аренда жилья.



Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается, заверили в МВД. "Предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Главное правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102", - напомнили правоохранители.-0-