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Так, для создания условий по увеличению продолжительности хранения совместно с Банком развития выработан продукт, позволяющий строить и модернизировать действующие плодохранилища. "Естественно, с современными условиями, наличием камер для хранения в газовой среде, камер для своевременного предварительного охлаждения и хранения яблок при пониженных температурах, что действительно в комплексе позволит как минимум к 2030 году уже обеспечить свежим яблоком нашего потребителя до мая включительно", - рассказал он.
Наиболее доступными для создания надлежащих условий являются хранилища для картофеля и корнеплодов, таких как свекла. "Здесь достаточно простых энергоэффективных хранилищ с системами охлаждения для того, чтобы удлинить сроки. В принципе, у нас получается хранить и картофель, и свеклу до мая. Более сложная тема - это хранение той же капусты, репчатого лука. Здесь на первых этапах необходимо иметь мощности по более быстрому охлаждению и более точному поддержанию микроклимата в камерах хранения, - обратил внимание начальник главного управления растениеводства. - Есть как европейские, так и российские разработки, а белорусские поставщики таких услуг также уверено в этом направлении готовы развиваться и участвовать в наших проектах по модернизации".
Он также отметил, что подходы к хранению фруктов различаются: часть производителей использует технологии газовой среды, тогда как другие, особенно мелкие хозяйства, сталкиваются с финансовыми ограничениями из-за высокой стоимости такого оборудования. Параллельно развивается научное направление, связанное с разработкой препаратов для обеззараживания плодов перед закладкой, что помогает подавить развитие микрофлоры и продлить сроки хранения.
Уровень оснащенности современными технологиями в Беларуси варьируется по регионам, обозначил Николай Лешик. Лидерами являются Гродненская и Брестская области, которые производят наибольшие объемы плодовой продукции и располагают мощностями, достаточными не только для внутреннего рынка, но и для формирования экспортных запасов. В Витебской и Гомельской областях, где садоводство менее развито из-за климатических особенностей, обеспеченность современными хранилищами ниже. Однако благодаря государственным программам поддержки и сотрудничеству с Банком развития условия кредитования смягчаются, что позволяет даже субъектам хозяйствования с небольшим капиталом модернизировать инфраструктуру. Так, предприятия Могилевской области уже активно участвуют в конкурсах на получение ресурсов для обновления хранилищ.
Около десятка субъектов уже выразили заинтересованность участвовать в этой программе, отметил Николай Лешик. Он также подчеркнул, что суммарно к 2030 году в стране будет добавлено порядка 20 тыс. т мощностей для хранения.-0-
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Фото Виталия Пивоварчика