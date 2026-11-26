* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.





Фото Виталия Пивоварчика

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие современные технологии хранения овощей и фруктов наиболее активно внедряются в хозяйствах страны, чтобы минимизировать потери и сохранить качество продукции до весны, рассказал в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.Одной из важнейших задач, обозначенной для себя ведомством, стало наращивание посадки тех сортов яблок, которые в первую очередь востребованы населением по вкусовым качествам и внешнему виду, а также обладают характеристиками, позволяющими сохранить свежесть как можно дольше (до апреля - мая включительно), обратил внимание Николай Лешик. "В этой части государством ведется поддержка производителей для посадки этих насаждений. На конкурсной основе определяются победители мероприятий и выделяется ресурс как для закупки посадочного материала, так и необходимых элементов для обеспечения его функционирования. Это и системы водоподачи, и ограждение насаждений, и создание инфраструктуры. И в результате вот такой поддержки, например, в предыдущем году увеличились посадки в целом многолетних насаждений: было высажено более 1,4 тыс. га. Это практически в два раза больше, чем в предыдущие два года", - отметил он.Так, для создания условий по увеличению продолжительности хранения совместно с Банком развития выработан продукт, позволяющий строить и модернизировать действующие плодохранилища. "Естественно, с современными условиями, наличием камер для хранения в газовой среде, камер для своевременного предварительного охлаждения и хранения яблок при пониженных температурах, что действительно в комплексе позволит как минимум к 2030 году уже обеспечить свежим яблоком нашего потребителя до мая включительно", - рассказал он.Наиболее доступными для создания надлежащих условий являются хранилища для картофеля и корнеплодов, таких как свекла. "Здесь достаточно простых энергоэффективных хранилищ с системами охлаждения для того, чтобы удлинить сроки. В принципе, у нас получается хранить и картофель, и свеклу до мая. Более сложная тема - это хранение той же капусты, репчатого лука. Здесь на первых этапах необходимо иметь мощности по более быстрому охлаждению и более точному поддержанию микроклимата в камерах хранения, - обратил внимание начальник главного управления растениеводства. - Есть как европейские, так и российские разработки, а белорусские поставщики таких услуг также уверено в этом направлении готовы развиваться и участвовать в наших проектах по модернизации".Он также отметил, что подходы к хранению фруктов различаются: часть производителей использует технологии газовой среды, тогда как другие, особенно мелкие хозяйства, сталкиваются с финансовыми ограничениями из-за высокой стоимости такого оборудования. Параллельно развивается научное направление, связанное с разработкой препаратов для обеззараживания плодов перед закладкой, что помогает подавить развитие микрофлоры и продлить сроки хранения.Уровень оснащенности современными технологиями в Беларуси варьируется по регионам, обозначил Николай Лешик. Лидерами являются Гродненская и Брестская области, которые производят наибольшие объемы плодовой продукции и располагают мощностями, достаточными не только для внутреннего рынка, но и для формирования экспортных запасов. В Витебской и Гомельской областях, где садоводство менее развито из-за климатических особенностей, обеспеченность современными хранилищами ниже. Однако благодаря государственным программам поддержки и сотрудничеству с Банком развития условия кредитования смягчаются, что позволяет даже субъектам хозяйствования с небольшим капиталом модернизировать инфраструктуру. Так, предприятия Могилевской области уже активно участвуют в конкурсах на получение ресурсов для обновления хранилищ.Около десятка субъектов уже выразили заинтересованность участвовать в этой программе, отметил Николай Лешик. Он также подчеркнул, что суммарно к 2030 году в стране будет добавлено порядка 20 тыс. т мощностей для хранения.-0-