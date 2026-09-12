"Своеобразный социальный контракт". Экономический аналитик о диалоге бизнеса и государства

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог между бизнесом и государством, который налажен в Беларуси, можно охарактеризовать как своеобразный социальный контракт. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказала экономический аналитик Юлия Абухович.Эксперт пояснила это на примере недавнего совещания у главы государства по отдельным вопросам социально-экономического развития. Речь шла о модернизации сельхозпроизводства, в том числе передаче государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. При этом частникам предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находятся эти предприятия."В данном случае частные предприятия получают сырьевую базу, создают рабочие места и выпускают конкурентоспособную продукцию, чтобы получить прибыль. Это социальный контракт. Частник будет использовать государственные земли, но при этом приносить пользу регионам, в которых они находятся", - отметила Юлия Абухович.Кроме того, заработанные деньги должны не уйти за рубеж, а остаться в пределах страны, как подчеркивал Президент. "Эти деньги будут вкладываться в развитие как отдельных регионов, так и страны в целом. Получается достаточно эффективное партнерство частного бизнеса и государства. Возможно, в последующем это выйдет за рамки агропромышленного комплекса и будет применяться в других сферах", - добавила она.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.