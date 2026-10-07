7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Леса только трех районов Беларуси остаются свободными для посещения. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Посещение лесов разрешено в Смолевичском, Борисовском, Крупском районах Минской области. Запрет на посещение лесных массивов сохраняется в Кормянском, Ельском, Гомельском, Добрушском, Чечерском районах Гомельской области. В остальных районах страны действуют ограничения на посещение лесов.
Перед посещением леса специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов регулярно обновляется, в ней оперативно отражается ситуация в лесных массивах по районам страны и информация о введении ограничительных мер. Уточнить информацию также можно в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.-0-
Общество
07 октября 2026, 07:30
Свободно посещать леса можно в трех районах Беларуси
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