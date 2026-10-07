Свободно посещать леса можно в трех районах Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Леса только трех районов Беларуси остаются свободными для посещения. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.



Посещение лесов разрешено в Смолевичском, Борисовском, Крупском районах Минской области. Запрет на посещение лесных массивов сохраняется в Кормянском, Ельском, Гомельском, Добрушском, Чечерском районах Гомельской области. В остальных районах страны действуют ограничения на посещение лесов.



Перед посещением леса специалисты рекомендуют ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов регулярно обновляется, в ней оперативно отражается ситуация в лесных массивах по районам страны и информация о введении ограничительных мер. Уточнить информацию также можно в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях.-0-