Свобода и стиль: Уникальные квартиры с панорамными окнами в домах "Сад Эрмитаж" и "Камелегдан" с выгодой 

Это реально в многофункциональном комплексе "Минск-Мир"!
До 30 ноября при быстрой оплате в течение 14 дней действуют специальные условия на покупку квартир с антресолью в домах "Сад Эрмитаж" и "Калемегдан":
выгода 10%, а также минус 200 €* с каждого квадратного метра.
ВЫГОДА СУММИРУЕТСЯ!
Антресоль (или антресольный этаж) - уникальное решение, позволяющее использовать высоту помещения для создания дополнительного уровня!
Быстрая оплата возможна как собственными средствами, так и с привлечением кредитов от банков-партнеров по ставке от 1% в течение льготного периода.
Также покупателям доступны следующие финансовые инструменты:
- рассрочка от застройщика до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном взносе 50%,
- рассрочка от застройщика до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%,
- рассрочка до 12 месяцев с выгодой 5-9% в зависимости от первоначального платежа:
• при первоначальном взносе 50% - минус 5% от общей стоимости объекта;• при взносе 60% - минус 6% стоимости;
• при взносе 70% - минус 7% стоимости;
• при взносе 80% - минус 8% стоимости;
• при взносе 90% - минус 9% стоимости.
"САД ЭРМИТАЖ" И "КАЛЕМЕГДАН" - узнаваемые акцентные дома, расположенные в квартале "Хэппи Плэнет". Это не типовые здания, а арт-объекты, в которых приятно и престижно жить.
Дома расположены в видовом месте многофункционального комплекса. Рядом здание бывшего аэровокзала и транспортные артерии города. До исторического и географического центра Минска всего 10 минут на автомобиле.
РОСКОШЬ ПРОСТРАНСТВА: ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ НА ДВУХ УРОВНЯХ
"Калемегдан" и "Сад Эрмитаж" - готовые 8-этажные дома, в каждом из которых по 77 квартир площадью от 48,1 до 61,9 кв. м.
Здесь реализована особенная концепция апартаментов с панорамными окнами высотой 4,4 метра и антресолью. Это целое пространство приватности и функциональности. Дополнительный уровень можно обустроить под свои запросы, будь то спальня или рабочая зона.
Квартиры с такой эксклюзивной планировкой позволяют выбрать подходящий сценарий для жизни.
Для большой семьи: разделите зоны для шумных игр и спокойного отдыха. Дети могут веселиться в гостиной на первом уровне, пока вы читаете книгу в уютной спальне на антресоли.
Для работающих из дома: организуйте наверху полноценный кабинет, отделив работу от личной жизни. Второй санузел на антресоли избавит от лишних перемещений.
Для ценителей эстетики: наслаждайтесь ощущением простора благодаря высоким потолкам в гостиной, панорамным окнам и прекрасному виду из окна. Пространство в квартирах пронизано воздухом и светом.
Верхний уровень (антресоль) каждой квартиры имеет выход на остекленный по всей высоте балкон, обращенный в сторону дворовой территории.
В торцевых квартирах окна выходят на 3 стороны, предусмотрена дополнительная небольшая жилая комната и окно в кухонной зоне над рабочей поверхностью. Просто представьте, как светло и уютно будет в такой необычной квартире!
Детали, которые имеют значение:
· два полноценных санузла в каждой квартире,
· выход на балкон с двух уровней,
· высота потолка в зоне гостиной 5,1 м,
· продуманные планировки, где каждый сантиметр площади используется функционально,
· окна в общих коридорах.
Подъезды и придомовые территории также подарят ощущение уюта. Просторные лобби в домах имеют эксклюзивный дизайн, который погружает в образ названия жилого дома.
В лобби предусмотрены стойки консьержа, санитарные комнаты с пеленальным столиком для малышей и мам, колясочные и байк-боксы. Для комфортного подъема на любой этаж предусмотрено 2 малошумных скоростных лифта.
На прилегающей к домам "Сад Эрмитаж" и "Калемегдан" территории расположены красочные детские площадки, места для занятий спортом, скамейки для отдыха, парковки для велосипедов, а также работает множество объектов торговли и медицинский центр.
Чтобы лично ознакомиться с удивительной архитектурой домов "Сад Эрмитаж" и "Калемегдан" и уникальными планировками квартир, вы можете записаться на экскурсию с менеджером.
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АТМОСФЕРА В "МИНСК-МИРЕ"
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" спроектирован по принципу "город в городе". Через район проходят крупные городские магистрали (улицы Аэродромная, Кижеватова, проспект Мира), на территории открыта станция метро "Аэродромная", которая обеспечивает быструю прямую связь с центром Минска. Множество велосипедных дорожек и развитая сеть наземного транспорта позволяют оперативно передвигаться по комплексу и в ближайшие районы.
В "сердце" многофункционального комплекса возводится Международный финансовый коммерческий центр и работает один из крупнейших в стране торгово-общественных центров Avia Mall.
Для шопинга не нужно выезжать в другие районы города: в комплексе работает огромное количество магазинов, кафе, ресторанов, аптек, шоу-румов.
Семьи с детьми особенно оценят современные детские площадки, новые поликлиники, детские сады и школы. Уже начато строительство двух новых детских садов в кварталах "Африка" и "Средиземноморский".
Для любителей активного образа жизни в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" множество спортивных площадок, велодорожек, теннисных кортов.
Торопитесь приобрести недвижимость в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" на выгодных условиях до конца осени!
До 30 ноября 2026 г. при покупке квартир с антресольным этажом в домах "Калемегдан" или "Сад Эрмитаж" на условиях быстрой оплаты в течение 14 дней ваша выгода составит 10%, а также минус 200 €* с каждого квадратного метра. Быстрая оплата возможна как собственными средствами, так и с привлечением кредитов от банков-партнеров по ставке от 1% в течение льготного периода.
Застройщик также предлагает рассрочку до 30 месяцев без увеличения цены при первоначальном платеже 50% и рассрочку до 48 месяцев с первоначальным платежом 30%. Также можно приобрести недвижимость в рассрочку до 12 месяцев в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" с выгодой:
• при первоначальном взносе 50% - минус 5% от общей стоимости объекта;
• при взносе 60% - минус 6% стоимости;
• при взносе 70% - минус 7% стоимости;
• при взносе 80% - минус 8% стоимости;
• при взносе 90% - минус 9% стоимости.
Для получения подробной консультации свяжитесь с отделом продаж по короткому номеру 7675 или по городским телефонам: +375 17 269-61-99, +375 17 39-39-465.
Региональные специалисты также ответят на все интересующие вопросы и подберут подходящую недвижимость.
Отдел продаж работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Адрес офиса: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9 (Dana Center, ст. м. "Восток").
Успейте приобрести квартиру с эксклюзивной планировкой по специальной цене!
*оплата по курсу НБ РБ