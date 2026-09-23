23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как и когда улучшат качество мобильного интернета в белорусских поездах и на трассах, рассказал министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский в эфире телеканала "Первый информационный", сообщает БЕЛТА.
"В каких-то малонаселенных пунктах могут быть "белые пятна" и перебои со связью. Все-таки надо понимать, что мобильная связь - это комплекс дорогостоящих и технически сложных мер. К каждой базовой станции надо подвести оптоволокно, радиорелейную связь, энергоснабжение. Зачастую это связано с вопросами землепользования и прочими. Мы в этой части отрабатываем отдельными решениями, начиная с автодорог класса М. По отдельным вопросам взаимодействуем с Белорусской железной дорогой, чтобы обеспечивать связь внутри поездов", - сказал Кирилл Залесский.
Министр заверил, что все нарекания пользователей они видят. "Мы стараемся максимально оперативно на них реагировать. Но с учетом сложности и дорогостоящего оборудования необходимо определенное время, чтобы реализовать все наши планы", - добавил он.
По результатам социсследования, проведенного в июле - августе 2026 года Институтом социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ, 59,4% опрошенных в целом положительно оценивают качество мобильного интернета, из них 18,7% отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает, а еще 40,7% указали, что бывают редкие сбои. Каждый третий опрошенный указал на те или иные проблемы со скоростью и стабильностью соединения. В частности, 24,9% респондентов заявили, что периодически скорость падает, что вызывает раздражение, а 8,4% охарактеризовали соединение так: постоянные обрывы и низкая скорость, пользоваться невозможно. Чаще недовольство качеством мобильного интернета выражает молодежь, а также жители сельской местности.-0-
Общество
23 сентября 2026, 20:18
Связь без "белых пятен". Как и когда улучшат качество мобильного интернета в белорусских поездах и на трассах
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Связь без "белых пятен". Как и когда улучшат качество мобильного интернета в белорусских поездах и на трассах
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