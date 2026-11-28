28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как министерство координирует работу сельхозпроизводителей и торговых сетей, чтобы отечественные овощи присутствовали на прилавках в нужном объеме, рассказал в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили тесное взаимодействие с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, поскольку именно это ведомство координирует работы товаропроводящей сети. МАРТ совместно с управлениями торговли облисполкомов выстраивает работу таким образом, чтобы производители могли обеспечить выпуск необходимых объемов востребованной продукции в нужные периоды. Кроме того, стороны совместно отслеживают заключение договорных обязательств, уделяя особое внимание вопросам прозрачности, адекватности условий и ответственности участников рынка, пояснил Николай Лешик. "Эта тема непрерываемая, то есть заканчивается один сезон, мы уже начинаем работать со вторым сезоном", - добавил он.

В вопросах обеспечения продовольственной безопасности основные акценты смещены на свежую продукцию растениеводства, заметил Николай Лешик. Переработанная продукция и товары длительного хранения рассматриваются скорее как дополнение, направленное на восполнение потребностей населения в этих категориях. По его мнению, нельзя с уверенностью утверждать о целесообразности переработки или консервации какого-либо вида продукции без учета степени ее востребованности на рынке. В вопросах обеспечения продовольственной безопасности основные акценты смещены на свежую продукцию растениеводства, заметил Николай Лешик. Переработанная продукция и товары длительного хранения рассматриваются скорее как дополнение, направленное на восполнение потребностей населения в этих категориях. По его мнению, нельзя с уверенностью утверждать о целесообразности переработки или консервации какого-либо вида продукции без учета степени ее востребованности на рынке.





Он пояснил, что в стране действительно существует практика заготовки и переработки, в частности, кукурузы. Выращиваемую сахарную кукурузу консервируют, так как хранить ее в натуральном виде невозможно. Срок производства такой продукции в Беларуси ограничен конкретным периодом - с июня - июля по август. Аналогичная схема применяется и для зеленого горошка, а также томатов и огурцов.

Существуют как цеха у производителей, так и отдельные предприятия, специализирующиеся именно на заготовке или производстве консервированной продукции. Заготовка ведется в рамках отработанных рынков и сформированных объемов: как в собственных сырьевых зонах предприятий, так и через организации потребительской кооперации. Кроме того, самостоятельно заготавливаются излишки продукции у населения для последующей переработки в полуфабрикаты или готовую консервацию с целью дальнейшей реализации.-0- Существуют как цеха у производителей, так и отдельные предприятия, специализирующиеся именно на заготовке или производстве консервированной продукции. Заготовка ведется в рамках отработанных рынков и сформированных объемов: как в собственных сырьевых зонах предприятий, так и через организации потребительской кооперации. Кроме того, самостоятельно заготавливаются излишки продукции у населения для последующей переработки в полуфабрикаты или готовую консервацию с целью дальнейшей реализации.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.