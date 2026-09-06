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Свеча, сгоревшая за веру и людей. Ко дню памяти преподобномученика Серафима Жировичского 

Опубликовано:

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Общество
06 сентября 2026, 10:40

Свеча, сгоревшая за веру и людей. Ко дню памяти преподобномученика Серафима Жировичского 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году Белорусская православная церковь отмечает две знаковые даты, связанные с памятью преподобномученика Серафима, архимандрита Жировичского: 125-летие со дня рождения и 80-летие со дня преставления. Он внес огромный вклад в возрождение православной церкви на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Спустя десятилетия после трагической гибели память о нем жива среди людей.

Родился преподобномученик Серафим (в миру - Роман Романович Шахмуть) в июле 1901 года в крестьянской семье. В 1915 году умер глава семьи, и все заботы по воспитанию детей легли на плечи матери. Несмотря на тяжелое материальное положение, Роман Шахмуть закончил Ляховичское двухклассное народное училище. В 1916 году поступил послушником в Минский Свято-Духов мужской монастырь. Однако с началом революции обитель закрыли, и ему пришлось покинуть Минск.
В 1921 году Роман выдержал экзамен на звание псаломщика и служил при церкви Рождества Пресвятой Богородицы д.Велятичи Пинского уезда (сейчас Пинский район Брестской области). В 1922 году он приехал в Свято-Успенский Жировичский монастырь, в котором 1 апреля 1923 года принял монашеский постриг с именем Серафим. Он обладал хорошим голосом и прекрасным музыкальным слухом, поэтому ему было поручено клиросное послушание. Впоследствии молодой монах стал хорошим регентом и уставщиком. 

О жировичском периоде жизни отца Серафима сохранилось очень мало сведений. Это был глубоко верующий, простой и обходительный в общении человек, который строго следовал монашескому призванию. Стремясь к аскезе, он какое-то время проживал при Георгиевской церкви, по сей день располагающейся на старом кладбище в Жировичах. В любую погоду - и в зной, и в холод - он неизменно ходил в сапогах.

В 1926 году монах Серафим был рукоположен во иеродиакона, в 1935-м - во иеромонаха. После этого его отправили в д.Курашево (ныне территория Польши). Там действовала церковь Преподобного Антония Печерского. Издревле она являлась православной, но в 1925 году, несмотря на сопротивление местных жителей, перешла так называемым униатам восточного обряда. Перед отцом Серафимом была поставлена задача вернуть храм в лоно православной церкви. С этим поручением он успешно справился. Сохранились воспоминания старожилов, на протяжении многих десятилетий помнивших о миссионерском служении подвижника в Курашево. Пастырь неизменно находился среди обездоленных, безотказно протягивал руку помощи каждому просящему и при необходимости без раздумий отдавал нуждающимся последние деньги.

В апреле 1938 года отец Серафим вернулся в Свято-Успенский Жировичский монастырь. Здесь он принимал участие в крестных ходах с чудотворной Жировичской иконой Божией Матери. Эти ходы проводились, в частности, с целью сбора средств на ремонт монастыря. Вместе с иконой иеромонах побывал в Гродно, Бресте, Волковыске, Пружанах и многих других населенных пунктах, где богослужения совершались как в храмах, так и в домах православных верующих. Деятельную помощь в этих крестных ходах оказывал его близкий друг - Григорий Кударенко (впоследствии архимандрит Игнатий).
В конце 1939 года отец Серафим был возведен в сан игумена, а вскоре - в сан архимандрита (высший среди монашествующих священников в православной церкви).

Новые испытания выпали на долю жировичского подвижника с началом Великой Отечественной войны. В августе 1941 года архимандрит Серафим и иерей Григорий Кударенко отправились в миссионерскую поездку по оккупированной территории. Им предстояло организовать церковно-приходскую жизнь там, где она оказалась разрушенной в довоенный период. Первоначально они направились в сторону Минска.
Чтобы охватить как можно больше населенных пунктов, миссионеры сели на лошадей. В каждом селении они собирали среди верующих прошения с просьбой об открытии приходских храмов. Повсюду, где пролегал их маршрут, совершали богослужения, осматривали сохранившиеся церкви, избирали строительные комитеты для их ремонта, крестили детей, отпевали умерших, неустанно проповедовали.

Добравшись до Минска архимандрит Серафим и иерей Григорий некоторое время служили в Спасо-Преображенской церкви бывшего женского монастыря. Однако уже в январе 1942 года вновь отправились в путь, на этот раз - в Восточную Беларусь. В Вербное воскресение они прибыли в г.Сенно, где отслужили Божественную литургию, на которую собрались более 1000 молящихся. Там же окрестили около 200 детей.

Накануне праздника Пасхи отец Серафим и отец Григорий прибыли в Витебск. Там у них состоялась беседа в редакции газеты "Новый путь" - миссионеры поделились впечатлениями от своего путешествия из Минска в город на Западной Двине. Они рассказали, что во всех церквях их встречали с радостью, повсюду чувствовалось, что народ нуждается в духовном окормлении.

В эту газету архимандрит написал краткую корреспонденцию. В ней рассказывалось об открытии церквей, говорилось о том, что "народ радуется этому", что "народ в открываемые церкви несет сохраненные у себя ризы, кресты, Евангелия, антиминсы и другие церковные принадлежности; помогает ремонтировать церкви, посещает их, горячо молится, крестит детей и просит отпеть ранее усопших отцов и матерей, которые были похоронены без напутствия и погребения".

После Витебска была Орша, по дороге в нее - Богушевск, где миссионеры  многих крестили. Затем - Быхов, Жлобин, Могилев, другие города и веси Восточной Беларуси. Позже они поселились в Гомеле, где служили в Свято-Петро-Павловском кафедральном соборе и одновременно посещали окружные приходские храмы. Недалеко от Гомеля, в Ченках, проповедники открыли женский монастырь, собрав 30 сестер. Тогда же архимандрит Серафим совершил постриг в рясофор (начальная ступень православного монашества) Марии Скопичевой, которая в наше время канонизирована как местночтимая святая и известна под именем преподобная Манефа Гомельская.

В сентябре 1943 года миссионеры выехали в Бобруйск и вскоре вернулись в Минск. Здесь архимандрит Серафим и иерей Григорий служили в Свято-Духовой церкви (ныне кафедральный собор). В Минске отец Серафим принял на себя добровольное попечение над больницами города, инвалидными домами и детскими приютами. Его можно было часто видеть посещающим людей, обездоленных войной.

В июне 1944 года оба проповедника выехали из Минска в Гродно, где ходили по лазаретам, проповедовали, причащали раненых.

6 сентября 1944 года оба священнослужителя были арестованы по обвинению в сотрудничестве с немецкими оккупационными властями и других надуманных преступлениях. Сначала 5 дней их допрашивали на месте, а потом перевезли в минскую тюрьму. Следствие продолжалось 10 месяцев.

7 июля 1945 года обоим был вынесен приговор - лишение свободы сроком на 5 лет с пребыванием в исправительно-трудовых лагерях. Так они оказались в Горьковской области (ныне Нижегородская область России), но их отправили в разные места.

Предположительно, в 1946 году архимандрит Серафим умер в лагере. По официальной версии - от сердечной недостаточности.

В 1999 году архимандрит Серафим Шахмуть был канонизирован в лике местночтимых святых Белорусской православной церкви. А в августе 2000 года Архиерейский собор Русской православной церкви принял решение о его общецерковном прославлении.

Память преподобномученика празднуется 6 сентября, в день ареста, который стал началом его мученического подвига. В его честь в Слониме освящен храм. В Свято-Успенском Жировичском монастыре установлен памятник, в основание которого заложена капсула с землей с места гибели святого.

Сегодня преподобномученик Серафим, архимандрит Жировичский очень почитается верующими. Его миссионерский путь, который так трагически оборвался, стал вершиной его пастырского служения. Во время оккупации Беларуси гитлеровской Германией благодаря ему было открыто множество храмов, наметилось восстановление церковно-приходской жизни. Он возвращал людям надежду и веру. Он всегда шел туда, где жаждали духовного общения, где нуждались в окормлении надломленные войной души.-0- 
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