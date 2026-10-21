Сватовство Владимира к Рогнеде: почему полочанка отказала новгородскому князю?

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об истории сватовства новгородского князя Владимира к полоцкой княгине Рогнеде и причинах ее отказа в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" рассказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, историк Игорь Марзалюк.Прежде всего он отметил, что в Древней Руси было три центра - Киев, Новгород и Полоцк. Первые два принадлежали династии Рюриковичей, в то время как в Полоцке была своя династия. Городом правил князь Рогволод, у которого была дочь по имени Рогнеда.Владимир, будучи князем Новгорода, решил попросить руки дочери полоцкого князя."Любой брачный союз тогда был еще и династическим. Это подразумевало укрепление силы и мощи, увеличение территорий и умножение своих союзников. Но Владимир получил отказ. Полоцкая княгиня буквально сказала следующее: "Не хочу разути робичича, хочу за Ярополка", - отметил Игорь Марзалюк.Поясняя смысл этой фразы, историк обратился к происхождению Владимира. По отцу он безусловно был князем, но его мать была ключницей у бабушки Владимира - Ольги, то есть по сути действительно была рабыней. Эта фраза Рогнеды подчеркивала, что Владимир по женской линии был "подлого" происхождения с точки зрения гордой полочанки."У этой фразы есть еще один смысл. Дело в том, что на наших землях существовал обычай, широко распространенный во всей Восточной Европе. Перед первой брачной ночью, когда муж садился на ложе, жена должна была в знак веры и покорности снять с ног его обувь. Более того, как показывают этнографические параллели, этот обычай дожил аж до XIX - начала XX века, - обратил внимание Игорь Марзалюк. - В знак верности и преданности в соответствующей емкости женщина мыла ноги своему уже мужу. И в знак верности должна была отхлебнуть этой воды - как правило, три раза. И этот обычай очень поэтично описан Евтушенко в одном из его стихотворений, посвященном уходу мужа на Великую Отечественную войну".-0-