Суперфуд из белорусского сада: чем полезны яблоки и как не навредить здоровью в желании похудеть

"Яблоко - это суперфуд по полезности, потому что в нем очень много важных элементов. Клетчатка помогает пищеварению, снижает уровень сахара в крови, является питательной средой для полезной микробиоты, микрофлоры. Витамины группы В помогают активизировать метаболизм. При этом они очень важны для костей и нервной системы. Витамин С - очень важный антиоксидант. Кстати, он стимулирует выработку коллагена. Калий прекрасен для сердца, мышц и для нормализации давления", - отметили специалисты в телеэфире. В яблоках также содержатся флавоноиды. Эти вещества борются с воспалительными процессами и препятствуют развитию раннего старения.
Отмечая полезные свойства плодов, некоторые переходят для похудения на так называемую яблочную диету. Так можно навредить здоровью. "В яблоках очень много аскорбиновой и яблочной кислоты, грубая клетчатка. Когда вы находитесь на такой яблочной монодиете семь дней, это не чистит вас, а создает химический ожог слизистой и механическое раздражение. Все это, если частить с такой историей, приводит в конце концов к эрозивному гастриту", - предупреждают специалисты.
Если с умом подходить к этому плоду с кладезем полезных веществ, организм скажет только спасибо. "Яблоки очень полезны для желудочно-кишечного тракта. Пектин улучшает моторику кишечника, как губка, всасывает в себя все вредное, помогает оттоку желчи, снижает уровень сахара, выводит плохой холестерин и является субстратом для размножения полезной микрофлоры. Это польза для сердца и сосудов. Яблоки помогают нормализовать давление, улучшают эластичность сосудов. Также яблоки очень хороши для нашего мозга, потому что они содержат антиоксиданты", - перечислили в программе.
Полезно есть сырые и запеченные яблоки, яблочные пастилу и зефир, яблочный сок и пюре.-0-