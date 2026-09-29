29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты Беларуси подготовили курс лекций для специалистов Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете судебных экспертиз.
Сотрудники главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата ГКСЭ поделились опытом со специалистами Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. Укрепляя международное сотрудничество, белорусские судэксперты побывали в городе Ханой.
Лекционные и практические занятия были посвящены особенностям и тонкостям судебной технической экспертизы реквизитов и документов. "Иностранным коллегам доведена информация о методических подходах к проведению судебных экспертиз в ГКСЭ", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Участие судебных экспертов в обучении иностранных специалистов позволило укрепить сотрудничество между ведомствами и обменяться опытом, подчеркнули в ГКСЭ.-0-
Общество
29 сентября 2026, 13:25
Судебные эксперты из Беларуси обменялись опытом с вьетнамскими коллегами
Фото ГКСЭ
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