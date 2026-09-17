Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске

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Фото Николая Петрова

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Международная научно-практическая конференция "Роль и значение судебно-экспертной деятельности и судебной экспертологии в обеспечении национальной безопасности" стартовала в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков назвал символичным то, что мероприятие проходит в День народного единства. "Этот праздник стал для белорусов актом исторической справедливости, символом объединения и единства нашего народа. В условиях, когда преступность носит трансграничный характер, именно объединение усилий позволяет эффективно противостоять современным вызовам и угрозам", - сказал Алексей Волков.По его словам, за годы проведения форум стал авторитетной площадкой на постсоветском пространстве, где представлена возможность обменяться мнениями, поделиться успешными практиками, пообщаться.В работе конференции принимают участие эксперты из Беларуси, России, Китая и Узбекистана.