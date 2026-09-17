Судебные эксперты Беларуси, Китая, России и Узбекистана делятся успешными практиками на конференции в Минске

Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков назвал символичным то, что мероприятие проходит в День народного единства. "Этот праздник стал для белорусов актом исторической справедливости, символом объединения и единства нашего народа. В условиях, когда преступность носит трансграничный характер, именно объединение усилий позволяет эффективно противостоять современным вызовам и угрозам", - сказал Алексей Волков.
По его словам, за годы проведения форум стал авторитетной площадкой на постсоветском пространстве, где представлена возможность обменяться мнениями, поделиться успешными практиками, пообщаться.
В работе конференции принимают участие эксперты из Беларуси, России, Китая и Узбекистана.
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Фото Николая Петрова