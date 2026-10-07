Суд вынес приговор бывшему чиновнику за взятки в размере 40 тыс. рублей





В ходе судебного следствия установлено, что руководитель одного из структурных подразделений столичного исполнительного и распорядительного органа власти с февраля 2024 года по май 2025 года неоднократно в качестве взяток принимал для себя от представителя коммерческой структуры деньги и строительные материалы, а также услуги на безвозмездной основе по выполнению отделочных работ в его домовладении.





Взятки предоставлялись за организацию и обеспечение закупок оборудования учреждениями здравоохранения в конкретной коммерческой структуре, а также содействие по выделению на эти цели бюджетных средств. За год обвиняемый принял для себя таким образом свыше 40 тыс. рублей.





С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст.430 УК обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 600 базовых величин. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на 5 лет, лишен звания "майор медицинской службы запаса".





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере в отношении 50-летнего минчанина, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.