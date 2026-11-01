Субсидии от государства на организацию своего дела выросли в Беларуси

В городе размер субсидии составит 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ), или 5892,7 рубля. В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах размер субсидии составит 15 БМП (8035,5 рубля). При организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, субсидия составит 10 714 рублей (20 БПМ). Все размеры субсидий актуальны по 31 января 2027 года.





Чтобы претендовать на получение субсидии на организацию своего дела, необходимо быть зарегистрированным как безработный в службе занятости населения, быть старше 18 лет, написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь либо направить на обучение основам предпринимательской деятельности).-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в связи с изменением бюджета прожиточного минимума размеры субсидий от государства на организацию своего дела выросли с 1 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.