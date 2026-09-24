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Студенты БНТУ и БГЭУ на студенческих чтениях в Доме дружбы делились мнениями о роли КНР и Беларуси в новой архитектуре развития

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
24 сентября 2026, 22:48

Студенты БНТУ и БГЭУ на студенческих чтениях в Доме дружбы делились мнениями о роли КНР и Беларуси в новой архитектуре развития

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное противостояние стран современным вызовам и угрозам является важным условием при формировании новой архитектуры мирового развития. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань, выступая 24 сентября на третьих студенческих чтениях в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Третьи студенческие чтения посвящены теме "Си Цзиньпин о государственном управлении: стратегия Китая в формировании новой архитектоники развития". Студенты обсуждали тему формирования новой архитектуры развития, в том числе на примере Беларуси и Китая, а также белорусско-китайского сотрудничества.
Посол заявил о важности стратегии Китая в формировании новой архитектуры мирового развития, о неприемлемости китайской стороной политики односторонних ограничительных мер. Он также коснулся темы эффективности белорусско-китайского сотрудничества.

Доктор химических наук, профессор Сергей Рахманов обратил внимание на то, какое важное место занимают Китай и белорусско-китайские отношения в современных условиях.

Студенты БНТУ и БГЭУ стали основными докладчиками на мероприятии, а поддержать их пришли в качестве слушателей не только сокурсники, но и представители других столичных вузов. 

Многие ребята опирались в своих выступлениях на книги Си Цзиньпина о государственном управлении, развивая затронутые в ней темы.
Студентка БГЭУ Виолетта Юхневич говорила о научно-техническом и цифровом развитии.

Студент второго курса БНТУ Виталий Гришкевич рассказал о своем видении белорусско-китайского всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Юноша отметил, что молодежи важно перенимать опыт сотрудничества двух стран, чтобы в будущем самим выстраивать белорусско-китайское взаимодействие по различным направлениям.

Студенческие чтения в Доме дружбы стали традиционными. Для студентов различных вузов это отличная дебютная площадка для выступлений и научных исследований, в том числе по теме белорусско-китайского сотрудничества.-0-
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