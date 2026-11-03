Студентки ВГТУ победили на международном конкурсе дизайнеров "Сибирский кутюрье"

3 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Студентки Витебского государственного технологического университета одержали победы на XXXII Международном конкурсе дизайнеров одежды "Сибирский кутюрье", который прошел в Новосибирске. Корреспонденту БЕЛТА девушки рассказали, как создавали коллекции для престижного соревнования.



Студентка четвертого курса Маргарита Еваровская стала победителем в номинации "Национальные традиции". На суд жюри она представила свою первую полноценную коллекцию VIEСNYJA PASMY. "Это название на латинском языке - "Вечные нити". Моя работа - это переосмысление белорусского национального костюма через изменение формы и фактуры с учетом современного прочтения. В коллекции соединяются натуральный лен, джинс, шерстяные ткани и корсетные формы, сумочки из лозы. Бахрома в образах отсылает к нитям памяти и времени, коричневый цвет - к земле и Родине, а спиральные сечения - к циклам жизни и природы", - рассказала Маргарита.



Связь с истоками - то, что наполняет ее работы особым смыслом. "Всегда трепетно относилась к своим корням. Обе бабушки жили в деревне, каждое лето была у них. Эти поездки и сформировали художественный взгляд", - пояснила девушка. После выпуска ей предложили остаться преподавать в университете. В будущем она мечтает создать собственный бренд.



Василина Балыкина, которая приехала учиться в Витебск из Смоленска, победила на конкурсе в номинации "Одежда класса DE LUXE" с экстравагантной коллекцией под названием "Рапира". "Вдохновением стало фехтование. Хотела показать не только внешний образ спортсменов и их экипировку, но и философию дисциплины, контроль движений. Коллекция выполнена изо льна и хлопка. Лен предоставило витебское предприятие "Знамя индустриализации". Некоторые элементы крахмалила, чтобы получить жесткие формы, поэтому в образах много складок, корсетов, шнуровок и металлических скоб. Всего семь образов: шорты, мини-юбки, брюки, длинные юбки, платья и др.", - пояснила Василина. После завершения учебы она планирует развиваться в сфере дизайна.



В конкурсной номинации "Сценический костюм" лучшей стала третьекурсница вуза Александра Титова, которая также получила специальный приз от компании "Евростиль". "Идея коллекции для конкурса родилась на парах по композиции и архитектонике: заданием было создать фактурную поверхность, а затем составить из нее костюмную форму. Я выбрала технику оригами: каждый модуль собирался из квадратов разных размеров. В этом философия коллекции - как из чистой формы рождается интересная фактура. Образы выполнены из органзы и экокожи. Органза хорошо держит форму после обработки утюгом. Я использовала триаду цветов - пепельно-розовый, пепельно-зеленый и бежево-золотой. Они вызывают у меня ассоциации с детством, сестрой и поездками к бабушке. Кстати, коллекция получила название "Ева" в честь моей сестры", - сказала Александра. После учебы она хотела бы продолжить образование и остаться трудиться в университете.



Подготовка к конкурсу в Новосибирске проходила под руководством старшего преподавателя кафедры "Дизайн и мода" ВГТУ Никиты Захарчука, который еще будучи студентом витебского вуза стал победителем "Сибирского кутюрье", а в нынешнем соревновании был членом жюри. Своим подопечным он дал полную свободу выбора. Благодаря этому все коллекции получились разными и сильными, хотя чувствуется и его вклад. Участники выразили ему огромную благодарность.



Победительницы получили престижную награду - "Серебряные пуговицы". Маргарита отметила различия новосибирской и витебской школ дизайна. "Первая больше ориентирована на фактуры и украшательство, вторая - на работу с формой", - сказала она. Для Александры ценным стал опыт управления дефиле - позы, движения, остановки, чего не было на других конкурсах. Василина добавила, что для нее имела значение оценка профессионалов.-0-