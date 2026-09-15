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Искать людей в завалах, выявлять химическое загрязнение. Студент БГУИР создал робопаука с функцией ночного зрения 

Опубликовано:

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Общество
15 сентября 2026, 20:11

Искать людей в завалах, выявлять химическое загрязнение. Студент БГУИР создал робопаука с функцией ночного зрения 

Егор Клепацкий. Фото БГУИР
Егор Клепацкий. Фото БГУИР
Егор Клепацкий. Фото БГУИР
15 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Студент БГУИР Егор Клепацкий создал робопаука с функцией ночного зрения. Изобретатель рассказал корреспонденту БЕЛТА, как задумка становится стартапом.

В Минске прошел форум для будущих предпринимателей Space Daу. Интенсив направлен на поддержку и развитие студенческих инициатив. Участниками стали все желающие студенты и молодые ученые белорусских вузов, которые хотят запустить свой проект, а также приобрести навыки в решении бизнес-задач.

Секретариатом Наблюдательного совета ПВТ были проведены два открытых публичных конкурса: среди работников вузов "За вклад в развитие ИТ-образования" и среди студентов "ИТ-бонус ПВТ". На форуме награды получили три преподавателя и 30 лучших студентов.

Среди награжденных - студент 2-го курса специальности "информационные системы и технологии" БГУИР Егор Клепацкий. Это не первый его опыт участия в подобных мероприятиях. Еще 15-летним школьником он представил проект робота-гуманоида Тайрона. "Его я создавал изначально больше как своего голосового помощника. Это был оранжевый робот ростом 1,75 м - полноценный робот-андроид. Если говорить о его применении, то Тайрон сейчас может выступать в роли учителя, охранника или, например, работника музея. Он может двигать руками, имеет одну видеокамеру, динамик и микрофон для общения", - рассказал студент.
Затем, по его словам, пришла идея сделать что-то меньших размеров, но с большим функционалом. "Так появился мой второй стартап-проект - робопаук Оникс размером около 27х40 см. Он может самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве за счет различных датчиков, а также имеет две камеры с функцией ночного зрения. Его можно применять при поиске людей в завалах, робопаук может быть полезен на химических предприятиях, где располагаются контейнеры с химикатами. Он способен ходить, искать и анализировать уровень загрязнения. В случае обнаружения протечки он предупредит о загрязнении", - поделился Егор Клепацкий.

Полностью автономному робопауку для связи нужен только Wi-Fi. Его создатель в дальнейшем планирует наладить массовый выпуск и поставлять его на предприятия Беларуси и стран СНГ. А желающие, по его словам, уже есть. "Такое стартап-движение очень перспективно, особенно для молодежи, потому что есть много заряженных ребят с отличными идеями, которые можно реализовать. И как раз-таки эта площадка очень хорошо подходит для этого", - добавил Егор Клепацкий.

Начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова отметил невероятную энергетику форума. "Для меня это история, когда молодежь, которая желает реализовать свои амбиции и приходит сюда, потому что здесь есть точка, вокруг которой можно консолидироваться, обменяться опытом, найти инвестора. Наверное, большего значения трудно и представить для нашего государства. Здесь привычка творить, работать, находить опору внутри себя и создавать что-то новое. Наша задача как ПВТ - помогать расти тем компаниям, которые потом выйдут на мировой рынок и прославят нас, ну и принесут, конечно, немалые дивиденды стране", - проинформировала она.

По словам руководителя, площадка - это инструмент притока новых, очень смелых, масштабных, иногда необычных идей в самых неожиданных сферах. "С согласия Наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр, мы поддержали финансово все стартап-ячейки вузов, вручили первые стипендии 30 студентам, которые уже сумели креативные продукты создать, а некоторые - монетизировать. Это те реальные создатели, креативное ядро наших новых компаний", - подчеркнула Анна Рябова.-0-
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