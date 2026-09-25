Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 сентября 2026
Минск-Уручье +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:25 Спортивные акробаты из Беларуси претендуют на 13 наград чемпионата мира Спорт
21:23 Лидеры США и КНР договорились углублять отношения стратегической стабильности В мире
21:12 Семейный праздник, музыка и "дикий вкус". Какая атмосфера встретила гостей "Зубр-феста" Общество
20:51 Самолет с офицерами ВС ДРК потерпел крушение, погибли 10 человек В мире
20:44 Новая техника, кооперация, импортозамещение. Как развивается промышленность Беларуси Экономика
20:35 Кинопрокат, кассовые сборы. Стратегическое развитие кинематографии обсудили на "Беларусьфильме" Общество
20:29 Белорусы Сапего и Дроздов набрали очки в матчах КХЛ Спорт
20:27 В ста городах Германии прошли протесты школьников против воинской повинности В мире
20:14 МВД: безопасность граждан остается приоритетом для милиции Общество
20:01 Почти два десятка концертов в месяц и новый проект. Как Гродненская филармония вступает в 40-й сезон Культура
19:51 Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске Общество
19:50 Цифровые решения для энергетики. Минэнерго об этапах развития единой информационной платформы Экономика
19:35 Около 470 проектов стали частью "Региональной инициативы". В Минэкономики рассказали о бизнес-идеях Экономика
19:29 От идей до достижений. Первый форум женщин-ученых прошел в формате мастер-классов и нетворкинга в БГУ Общество
19:18 "Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента Общество
19:17 Белорусские экотехнологии представлены на международной многоотраслевой выставке в Стамбуле Общество
19:08 "Мешков Брест" возглавил таблицу гандбольного чемпионата Беларуси Спорт
19:03 Границы деревень нескольких сельсоветов Брестской области изменились Регионы
18:54 Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ Политика
18:52 БЖД: с 28 сентября изменится график движения поездов из-за модернизации на участке Колодищи-Городище Общество
18:47 Трамп подтвердил участие в саммите АТЭС в Китае в ноябре В мире
18:46 В Нью-Йорке дан старт переговорам по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Политика
18:33 Кикбоксер Нечитайло победил на мировом Гран-при в Японии Спорт
18:31 Скорректированы строительные нормы по применению отопительных приборов в колледжах, школах и детсадах Общество
18:24 Молодежь Гродненской области присоединилась к инициативе "Восстановление святынь Беларуси" Регионы
18:20 Выставка к 120-летию актрисы Ирины Жданович открылась в Купаловском театре Культура
18:19 Музейно-просветительский центр и экстерьерная экспозиция могут появиться в Брестской крепости Регионы
18:16 Первый в Беларуси исследовательский центр доказательной фитофармации открыт в БГМУ Общество
18:06 Хакеры шантажируют клиентов сервиса доставки продуктов в Нидерландах, похитив данные 1 млн человек В мире
18:05 Масштабная модернизация позволяет наращивать промышленный потенциал Беларуси - Каранкевич Экономика
Все новости
Все новости

Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
25 сентября 2026, 19:51

Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие экспорта туристических услуг Беларуси в страны Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты по международному сотрудничеству в сфере туризма представили стратегии выхода на эти рынки. Также они поделились, какие направления привлекательны для путешественников из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Омана, Кувейта. Так, туристы из региона часто ездят большими семьями и предпочитают размеренный отдых, ищут то, чего нет у них дома, но с привычным уровнем комфорта. В числе предпочтений - посещение парков, магазинов, водные прогулки.

Как отметил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, белорусский турбизнес рассматривает страны Персидского залива как перспективный рынок. Однако для того, чтобы получить конкретные результаты, требуется гораздо больше, чем продвижение привычного экскурсионного продукта. Опыт, полученный до пандемии, дал представление об особенностях дистрибуции, аспектах взаимодействия. 

"Республиканский союз туриндустрии весной традиционно проводит Белорусско-российский туристический конгресс. Интерес к нему проявляют и коллеги из Узбекистана, Турции, потому формат будет расширяться. Но у нашей отрасли должна быть маркетинговая стратегия и по потенциальным рынкам, где критерии потребления несколько иные. Сегодня первое такое пробное мероприятие, где рассматриваем актуальные вопросы", - отметил Филипп Гулый. 

Он добавил, что в следующем году РСТИ также планирует организовать конференцию на тему диверсификации экспорта туруслуг, включив в программу обсуждение и других регионов, B2B-переговоры.

Председатель Комитета по международному сотрудничеству Российского союза туристической индустрии Сергей Войтович поделился, как адаптировать туристический продукт под специфику требований путешественников. Один из важных факторов - создание условий питания, проживания и сервиса, соответствующих нормам ислама.

"Беларусь обладает значительным потенциалом для привлечения путешественников из стран Персидского залива. Здесь есть то, что ценят арабские туристы: зелень и прохлада летом, снег - зимой, а также чистота, безопасность, разнообразие вариантов отдыха, конкурентная цена на гостиницы, широкий выбор товаров", - считает Сергей Войтович.

Что касается комбинированных туров (например Москва - Минск), то он относится к идее скептически, поскольку арабские туристы предпочитают путешествовать с несколькими огромными чемоданами. Перевес на внутренних рейсах обойдется в солидную сумму.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по въездному туризму Александр Мусихин добавил, что российский опыт привлечения туристов из стран Персидского залива интересен Беларуси. "Арабские туристы сильно отличаются от гостей из других стран. Они предпочитают бронировать отели известных международных сетей. Для них важны языковая поддержка, локализованный формат в местах массового скопления людей, учет религиозных и культурных особенностей. Обязательно согласовывается меню", - поделился Александр Мусихин.

Также на конференции был представлен опыт привлечения в Россию и Беларусь туристов из Омана, поднимались темы подготовки кадров, качества премиального обслуживания и роли человеческого фактора при работе с требовательной аудиторией.

Участники обсудили и продвижение бренда страны, конкретных объектов в системах с искусственным интеллектом еще на этапе, когда турист выбирает направление для отдыха. По статистике, 72% путешественников из ОАЭ и Саудовской Аравии используют AI-сервисы для планирования поездок, а 69% готовы бронировать жилье через нейросети. 

Для туристической отрасли это означает новую задачу: недостаточно иметь хороший сайт и заниматься классическим SEO. Необходимо, чтобы AI-системы корректно понимали, что представляет собой Беларусь как туристическая дестинация, какие сценарии путешествий она предлагает, какие преимущества имеет и для какой аудитории подходит.

Кроме того, на примере одной из систем бронирования были представлены ключевые тенденции въездного туризма в 2026 году, исходя из данных по структуре бронирований, потребительскому поведению.-0-
Теги
конференция Минск туризм
Новости рубрики Общество
Семейный праздник, музыка и "дикий вкус". Какая атмосфера встретила гостей "Зубр-феста"
Фото правительства Беларуси Кинопрокат, кассовые сборы. Стратегическое развитие кинематографии обсудили на "Беларусьфильме"
Фото МВД МВД: безопасность граждан остается приоритетом для милиции
От идей до достижений. Первый форум женщин-ученых прошел в формате мастер-классов и нетворкинга в БГУ
Елена Мариуцэ "Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента
Фото генерального консульства Беларуси в Стамбуле Белорусские экотехнологии представлены на международной многоотраслевой выставке в Стамбуле
  • Главная
  • Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске
    • Главное
    "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники
    Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    От инфраструктуры до сферы АПК: премьер-министр совершил рабочую поездку в Витебскую и Минскую области
    Цитадель несгибаемого духа и подвиг предков в ярких красках: новый взгляд на легенду Брестской крепости
    Топ-новости
    От руководителя холдинга до вице-премьера. Лукашенко с каждого спросил за свой "участок фронта"
    "Как он управляет этой махиной?" Лукашенко обозначил задачу по отладке процессов в крупных хозяйствах
    "Надо делать быстрее". Лукашенко ставит напряженные задачи для лесной отрасли
    Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
    Евразийская хартия: от идеи Минска до переговоров в Нью-Йорке - что изменит новый документ
    Кинопрокат, кассовые сборы. Стратегическое развитие кинематографии обсудили на "Беларусьфильме"
    "Настоящая хозяйка". Как Елена Мариуцэ превратила проблемный комплекс в образцовый и получила подарок от Президента
    Готовность объектов теплоснабжения в Беларуси обеспечена на 100% - МЖКХ
    Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военнослужащих
    Масштабная модернизация позволяет наращивать промышленный потенциал Беларуси - Каранкевич
    Пакистан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких медицинских технологий
    Белорусские дипломаты на площадке ЮНКТАД высказались о ключевом национальном приоритете страны
    Белорусско-пакистанские связи являются примером долгосрочного партнерства - Ипатов
    Беларусь занимает высокие позиции в мире по количеству женщин в науке - Абельская
    Союзные соцгарантии: Беларусь и Россия выстраивают бесшовные цифровые сервисы для граждан
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.