Стратегии привлечения туристов из стран Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске





Эксперты по международному сотрудничеству в сфере туризма представили стратегии выхода на эти рынки. Также они поделились, какие направления привлекательны для путешественников из Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, ОАЭ, Омана, Кувейта. Так, туристы из региона часто ездят большими семьями и предпочитают размеренный отдых, ищут то, чего нет у них дома, но с привычным уровнем комфорта. В числе предпочтений - посещение парков, магазинов, водные прогулки.





Как отметил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, белорусский турбизнес рассматривает страны Персидского залива как перспективный рынок. Однако для того, чтобы получить конкретные результаты, требуется гораздо больше, чем продвижение привычного экскурсионного продукта. Опыт, полученный до пандемии, дал представление об особенностях дистрибуции, аспектах взаимодействия.





"Республиканский союз туриндустрии весной традиционно проводит Белорусско-российский туристический конгресс. Интерес к нему проявляют и коллеги из Узбекистана, Турции, потому формат будет расширяться. Но у нашей отрасли должна быть маркетинговая стратегия и по потенциальным рынкам, где критерии потребления несколько иные. Сегодня первое такое пробное мероприятие, где рассматриваем актуальные вопросы", - отметил Филипп Гулый.





Он добавил, что в следующем году РСТИ также планирует организовать конференцию на тему диверсификации экспорта туруслуг, включив в программу обсуждение и других регионов, B2B-переговоры.





Председатель Комитета по международному сотрудничеству Российского союза туристической индустрии Сергей Войтович поделился, как адаптировать туристический продукт под специфику требований путешественников. Один из важных факторов - создание условий питания, проживания и сервиса, соответствующих нормам ислама.





"Беларусь обладает значительным потенциалом для привлечения путешественников из стран Персидского залива. Здесь есть то, что ценят арабские туристы: зелень и прохлада летом, снег - зимой, а также чистота, безопасность, разнообразие вариантов отдыха, конкурентная цена на гостиницы, широкий выбор товаров", - считает Сергей Войтович.





Что касается комбинированных туров (например Москва - Минск), то он относится к идее скептически, поскольку арабские туристы предпочитают путешествовать с несколькими огромными чемоданами. Перевес на внутренних рейсах обойдется в солидную сумму.





Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по въездному туризму Александр Мусихин добавил, что российский опыт привлечения туристов из стран Персидского залива интересен Беларуси. "Арабские туристы сильно отличаются от гостей из других стран. Они предпочитают бронировать отели известных международных сетей. Для них важны языковая поддержка, локализованный формат в местах массового скопления людей, учет религиозных и культурных особенностей. Обязательно согласовывается меню", - поделился Александр Мусихин.





Также на конференции был представлен опыт привлечения в Россию и Беларусь туристов из Омана, поднимались темы подготовки кадров, качества премиального обслуживания и роли человеческого фактора при работе с требовательной аудиторией.





Участники обсудили и продвижение бренда страны, конкретных объектов в системах с искусственным интеллектом еще на этапе, когда турист выбирает направление для отдыха. По статистике, 72% путешественников из ОАЭ и Саудовской Аравии используют AI-сервисы для планирования поездок, а 69% готовы бронировать жилье через нейросети.





Для туристической отрасли это означает новую задачу: недостаточно иметь хороший сайт и заниматься классическим SEO. Необходимо, чтобы AI-системы корректно понимали, что представляет собой Беларусь как туристическая дестинация, какие сценарии путешествий она предлагает, какие преимущества имеет и для какой аудитории подходит.





Кроме того, на примере одной из систем бронирования были представлены ключевые тенденции въездного туризма в 2026 году, исходя из данных по структуре бронирований, потребительскому поведению.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие экспорта туристических услуг Беларуси в страны Персидского залива рассмотрели на конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.