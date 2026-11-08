"Страсти были нешуточные". Как прошел пятый чемпионат по колке дров среди СМИ

В пятый раз берег водохранилища Вяча в Минском районе стал площадкой для чемпионата по колке дров среди представителей СМИ. 8 ноября здесь звучали удары топоров, живая музыка и задорные речевки болельщиков. Как проходили соревнования и чем запомнился юбилейный турнир - в репортаже корреспондентов БЕЛТА.

Наталья Еремич выполнила задание за 2 мин. 40 сек. По ее словам, по трудозатратам это равносильно колке дров в течение дня. "Об этом я знаю не понаслышке", - добавила она.

Корреспондент БЕЛТА Полина Такушевич впервые участвовала в чемпионате по колке дров, хотя раньше приезжала на соревнования как зрительница. "Это знаковое событие. Когда в нем участвует Президент, это придает бодрости. В этом году он с нами не был, но его поддержка, особенно во время колки дров по-президентски, очень чувствовалась: мы вспоминали события прошлых лет. По сравнению с работой корреспондента, колка дров, конечно, очень специфичное занятие. Сегодня я перерубила бревно, и это было очень тяжело: обычно таким не занимаешься, и после первого спила кажется, что все силы потрачены. Но коллеги и вся команда помогали, мы подменяли друг друга. Это была действительно командная работа", - поделилась впечатлениями она и отметила, что, несмотря на все трудности, впечатления от участия остались самые позитивные. Корреспондент с радостью приняла бы участие и в следующем году, чтобы вновь попробовать свои силы. Корреспондент БЕЛТА Полина Такушевич впервые участвовала в чемпионате по колке дров, хотя раньше приезжала на соревнования как зрительница. "Это знаковое событие. Когда в нем участвует Президент, это придает бодрости. В этом году он с нами не был, но его поддержка, особенно во время колки дров по-президентски, очень чувствовалась: мы вспоминали события прошлых лет. По сравнению с работой корреспондента, колка дров, конечно, очень специфичное занятие. Сегодня я перерубила бревно, и это было очень тяжело: обычно таким не занимаешься, и после первого спила кажется, что все силы потрачены. Но коллеги и вся команда помогали, мы подменяли друг друга. Это была действительно командная работа", - поделилась впечатлениями она и отметила, что, несмотря на все трудности, впечатления от участия остались самые позитивные. Корреспондент с радостью приняла бы участие и в следующем году, чтобы вновь попробовать свои силы.

БЕЛТА.-0-

Фото Андрея Синявского, Татьяны Матусевич

Сегодня на берегу водохранилища соревновались 37 команд из числа представителей медиасферы. Участники состязались в колке дров по-президентски, колке дров среди мужчин и женщин, перерубании бревна топором и командной эстафете. Также прошли конкурсы "Одним ударом!" и "Проверка на прочность". В первом участвовали мужчины, показавшие лучшие результаты в колке дров, во втором - женщины. Участницам нужно было расколоть колодку чугунной сковородкой.Третье место в номинации "Колка дров среди женщин" заняла начальник отдела поддержки и развития интернет-ресурсов БЕЛТА Наталья Еремич. "Я пятый год участвую в чемпионате по колке дров, и впервые у меня призовое место. Конечно, лично мне третьего места мало. Хотелось бы улучшить результат, к чему я и буду стремиться. Но дело не в месте на пьедестале, а в том, что мы все вместе собираемся душевной компанией, проводим время на свежем воздухе, общаемся. Я давно в журналистике, и здесь раз в год встречаю людей, которых больше нигде не вижу. Мы видимся, общаемся", - рассказала она.Первый заместитель генерального директора БЕЛТА Василий Матвеев отметил, что команда агентства выступила блестяще. "Слаженно, отлично, энергично. Несмотря на прохладу и холодный ветер с озера, топоры дымились от накала. Страсти были нешуточные. Все, кто был и болел за команду, это видели. Тренировались, занимались, пилили, рубили, настраивались. Во многих дисциплинах показали себя просто здорово. А самое главное - командный дух БЕЛТА на высоте. Молодцы наши болельщики, молодцы наша команда, которая проявила себя единым организмом. Мы умеем рубить не только новости. Мы умеем рубить классные поленья, причем очень даже большие. Поэтому эмоции бьют через край", - сказал он.Эмоциями от участия в соревнованиях поделилась и команда ТРК "Брест". Ее директор Елена Дамиева отметила, что коллектив приехал на чемпионат уже в третий раз, и каждый раз участие дарит только положительные эмоции. "Все здорово: общение с коллегами, драйв. Замечательное мероприятие, аналогов которому нет в мире. Президент задал тренд, и мы, конечно, всей командой его поддерживаем. Командный дух на этом мероприятии проявляется как нигде", - рассказала она.Елена Дамиева отметила, что для журналистов это лучший формат мероприятия. "В работе мы постоянно в заботах и хлопотах, а тут, когда ты плечом к плечу с коллегами из разных регионов еще и дрова рубишь, - это здорово", - добавила она.По словам директора, в чемпионате главное не призовые места, а само участие. "Хоть мы сегодня и конкуренты, мы все из одной медиасферы. Мы давно дружим, общаемся, делаем одно общее дело", - сказала она.В чемпионате участвовали команды не только из разных уголков Беларуси, но и России. Свои умения в обращении с топором показали также сотрудники редакции МВД, пресс-службы МЧС, Палаты представителей, Белорусской железной дороги и блогеры.К примеру, в команде "Блогеры Полесья" выступили контентмейкеры из этого региона. Один из них, гомельский блогер Василий Полейко, рассказал, что дорога до места проведения соревнований заняла много времени. "Мы проснулись в три часа утра, чтобы успеть приехать и зарегистрироваться. Но оно того стоило", - сказал он.Василий Полейко приехал на берег водохранилища Вяча уже во второй раз. По его словам, его привлекают атмосфера и возможность пообщаться с представителями разных СМИ. "Да и в целом обстановка замечательная: выходной день, прекрасная погода, красивое водохранилище, лес - и люди здесь прекрасные", - признался он. Блогер участвовал в дисциплине "Колка дров по-президентски" и занял седьмое место. Своим результатом он доволен.Юбилейный чемпионат был полон сюрпризов. На соревнованиях впервые подняли флаг чемпионата, положив начало новой традиции, и представили новый талисман - бобра. Перед объявлением победителей на площадку спустились парашютисты. В воздухе они развернули флаги, в том числе флаг чемпионата.Присоединиться к состязаниям могли и зрители. Для них организовали распил бревна "На глазок" и перетягивание саней с дровами. Помимо соревнований, гостей ждали фотозоны, интерактивные площадки, дегустации продукции Минской области и фуд-корт. Музыкальное сопровождение обеспечивали ансамбли "Замковая гора" и "Квинт". Завершил праздничную программу заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Так что каждый, кто приехал на пятый, юбилейный чемпионат в качестве участника или зрителя, уехал домой с зарядом позитивной энергии и хорошими воспоминаниями.