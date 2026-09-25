Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество

Организаторы форума: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Республиканский клинический стоматологический центр - Университетская клиника, Белорусское республиканское общественное объединение специалистов стоматологии, выставочная компания "Техника и коммуникации".
Стоматологический рынок Беларуси растет, и клиники, лаборатории и частные практики ищут надежных поставщиков, инновационное оборудование и качественные материалы.
Где они найдут решения для своего бизнеса? На главном отраслевом событии года - Международном стоматологическом форуме "Стоматология Беларуси 2026".
Ежегодно форум принимает гостей и участников из более чем десяти стран.
Почему участие в форуме - это инвестиция в ваш рост?
- Прямой доступ к лицам, принимающим решения (ЛПР). Более 80% посетителей - руководство клиник, главные врачи и закупщики. Никаких "холодных" звонков: здесь вы общаетесь с теми, кто готов принимать решения о покупке прямо сейчас.
- Продажи через демонстрацию. Выставка - лучшее место для тест-драйва. Клиенты покупают то, что могут увидеть в работе, потрогать и протестировать лично.
- Масштабирование бизнеса. Найдите новых дилеров и партнеров во всех регионах Беларуси и странах СНГ.
- Статус лидера. Присутствие на ключевом событии года - это подтверждение надежности и высокого уровня вашего бренда.
Найдите свою нишу
Форум охватывает все сегменты индустрии:
- Оборудование и инструменты для кабинетов.
- Зуботехнические решения и расходные материалы.
- Рентгенология и диагностические системы.
- Имплантология, ортодонтия и эстетическая стоматология.
- Фармацевтика и средства гигиены.
- Цифровизация и программное обеспечение.
Больше, чем просто выставка
Параллельно с экспозицией пройдет Международный стоматологический конгресс. Это гарантирует приток профессиональной аудитории. Вы можете стать частью деловой программы: провести мастер-класс или презентацию на своем стенде, чтобы закрепить статус эксперта.
Оставьте заявку сейчас, чтобы получить:
- Индивидуальный расчет стоимости участия.
- Подбор оптимального места для вашего стенда.
- Приоритетное включение в официальный каталог и маркетинговые анонсы форума.
Забронируйте стенд на выставке "Стоматологии Беларуси 2026"!
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