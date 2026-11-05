Стипендии посла Китая вручены лучшим белорусским учащимся, изучающим китайский язык

Он считает, что за каждым выдающимся учеником непременно стоит талантливый учитель. На встрече были также руководители школ и преподаватели из различных учебных заведений.





"Именно благодаря вашему внимательному наставничеству, терпеливому сопровождению и искренней заботе открывается прекрасное будущее детей. Поэтому мы также вручаем сертификаты лучшим преподавателям китайского языка", - сказал дипломат.





Китай и Беларусь, по его словам, являются всепогодными и всесторонними стратегическими партнерами. В последние годы двусторонние отношения достигли огромного развития и вступили в лучший период за всю историю. По мере непрерывного углубления торгово-экономических, научно-технических, культурных и образовательных обменов между двумя странами сегодня все больше белорусских учащихся выбирают изучение китайского языка, а десятки тысяч китайских студентов приезжают в Беларусь для продолжения учебы.





Такие двусторонние обмены и взаимодействие являются подлинным отражением дружественных отношений между двумя странами, углубления сотрудничества и взаимопонимания народов.





"Язык - лучший ключ к пониманию страны. Выбор изучения китайского языка - это весьма мудрое решение, обращенное в будущее. Овладев им, вы откроете для себя окно прямого диалога с 1,4 млрд китайцев, сможете понять концепцию развития Китая, а также овладеете важным инструментом для участия в обменах и сотрудничестве, чтобы открыть себе путь в широкое будущее", - заметил Чжан Вэньчуань.





Посол выразил надежду, что молодые люди надолго сохранят любовь к китайскому языку, постоянно будут расширять свой кругозор. "Я также надеюсь, что вы станете достойными посланниками культурного обмена между нашими странами, будете рассказывать своим сверстникам о Китае и станете связующим звеном дружественных контактов между Китаем и Беларусью", - резюмировал глава китайской дипломатической миссии.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава китайской дипломатической миссии в Беларуси Чжан Вэньчуань сегодня торжественно вручил в посольстве стипендии посла Китая лучшим изучающим китайский язык белорусским учащимся, передает корреспондент БЕЛТА.Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь поздравил награжденных и поблагодарил преподавателей китайского языка, а также всех, кто поддерживает китайско-белорусское сотрудничество в сфере образования."В 2016 году посольство Китая учредило "Стипендию посла Китайской Народной Республики", цель которой - поощрять молодых людей к изучению китайского языка и знакомству с китайской культурой. За десять лет стипендия была присуждена в общей сложности 376 белорусским учащимся", - подчеркнул дипломат.