"Ставь большие цели, в них проще попадать": история девушки, которая не привыкла сидеть на месте

В детстве она танцевала, рисовала и учила языки, в студенческие годы успевала совмещать отличную учебу с десятками университетских инициатив, позже уехала на несколько месяцев в Германию, а затем вышла на сцену конкурса "Мисс Беларусь". Сегодня Марта Шимулевич работает в Беларусбанке, возглавляет молодежное направление Белорусского союза женщин и совсем недавно выступала перед тысячами людей на форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее". Корреспондент БЕЛТА пообщалась с девушкой и узнала, откуда у нее привычка ставить перед собой все новые задачи и почему после каждой достигнутой цели хочется двигаться дальше.





"Мне всегда нужно было что-то еще"





Марта родилась и выросла в Молодечно. С самого детства она не могла ограничиваться только тем, что от нее требовали. Если в школе нужно было помочь учителю, организовать мероприятие или взять на себя дополнительную задачу, девочка почти всегда оказывалась среди тех, на кого можно положиться.





Так было и во время учебы в университете. Марта выбрала межкультурные коммуникации, изучала немецкий и английский, занималась связями с общественностью. При этом успевала участвовать в работе молодежной ячейки, входила в церемониальную группу, помогала проводить концерты и выставки. "Мне всегда хотелось быть вовлеченной в какие-то процессы. Если я видела, что могу чем-то помочь, организовать, сделать больше, чем входит в мои непосредственные обязанности, я это делала", - вспоминает Марта.





За этой активностью стояла и семейная поддержка. Мама, бабушка и отчим - человек, которого Марта считает своим настоящим отцом, - каждый по-своему повлияли на ее характер.





Немецкий - от бабушки до Германии





Любовь к иностранным языкам появилась еще в детстве. Бабушка Марты была учителем немецкого и занималась с внучкой не только в школе, но и дома. Позже язык стал частью ее профессионального образования, а в 19 лет появилась возможность проверить свои знания уже не в аудитории. По обменной программе девушка на четыре месяца отправилась в Германию.

Марта оказалась в небольшом городе примерно в 60 км от Берлина и устроилась администратором в кафе. Работа оказалась гораздо шире, чем просто общение с посетителями: приходилось составлять графики, заниматься закупками, согласовывать меню, координировать работу персонала и решать самые разные бытовые вопросы. "Я приехала туда с определенным уровнем языка, а вернулась уже с ощущением, что могу свободно разговаривать. В какой-то момент поймала себя на том, что начинаю думать на немецком. Это был очень интересный опыт", - рассказывает она. Марта оказалась в небольшом городе примерно в 60 км от Берлина и устроилась администратором в кафе. Работа оказалась гораздо шире, чем просто общение с посетителями: приходилось составлять графики, заниматься закупками, согласовывать меню, координировать работу персонала и решать самые разные бытовые вопросы. "Я приехала туда с определенным уровнем языка, а вернулась уже с ощущением, что могу свободно разговаривать. В какой-то момент поймала себя на том, что начинаю думать на немецком. Это был очень интересный опыт", - рассказывает она.





В Германии Марта не только совершенствовала язык. Она много общалась с местными жителями, привозила белорусские сувениры, рассказывала о своей стране. При этом поездка помогла ей самой лучше понять собственную страну. После нескольких месяцев за границей ей захотелось домой - к привычной среде, людям и тому укладу жизни, который раньше казался совершенно обычным.





Когда сцена перестала быть просто сценой





Пожалуй, одним из самых заметных поворотов стал конкурс "Мисс Беларусь" в 2023 году. Марта получила титул "Мисс зрительских симпатий". По ее словам, за нее проголосовали более 107 тыс. человек.

Для Марты конкурс оказался не только историей о красоте и сцене. Он дал возможность проверить себя в ситуации, где тебя оценивает огромное количество людей, и понять, насколько далеко можно выйти за пределы привычного. Для Марты конкурс оказался не только историей о красоте и сцене. Он дал возможность проверить себя в ситуации, где тебя оценивает огромное количество людей, и понять, насколько далеко можно выйти за пределы привычного.





"После конкурса я поняла, что хочу быть частью каких-то больших событий, концертов, проектов. Мне понравилось ощущение, когда ты выходишь на сцену и понимаешь, что за тобой наблюдают тысячи людей. Это очень сильно меня изменило и показало, на что я способна", - говорит Марта. Еще до конкурса она состояла в Белорусском союзе женщин. А после него, продолжая работать в Беларусбанке, получила предложение возглавить молодежное направление организации.





Теперь в ее задачах - общение с молодыми людьми, консультации, организация мероприятий и проектов. Один из таких проектов в этом году привел ее в Речицу.

Разговор с молодежью на равных





В рамках акции "Беларусь адзіная" Марта вместе с коллегой Димой побывала в двух учебных заведениях - педагогическом и технологическом колледжах. В одном ее встретили в основном девушки, в другом аудитория преимущественно состояла из парней.





Разница была не только в составе слушателей. Где-то разговор завязался практически сразу, а где-то сначала пришлось найти общий язык с аудиторией. "Я поняла, что наша задача не в том, чтобы прийти и просто рассказать молодежи что-то сверху вниз. Важно разговаривать, слушать, слышать их мнение. Они очень много знают, иногда даже больше, чем мы думаем, потому что изучают историю в школе и колледже. Наша задача - помочь им раскрыть эти знания и увидеть собственный потенциал", - отмечает Марта.





После встреч у нее осталось ощущение, что молодое поколение действительно интересуется историей страны и готово говорить о ней. Были вопросы, споры, фотографии и продолжение разговоров уже после официальной части.

Четыре тысячи человек и одна большая сцена





Следующий важный эпизод случился на форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее". Перед Мартой была задача совсем другого масштаба: выступить на одной сцене с главой государства перед аудиторией около 4 тыс. человек и теми, кто смотрел мероприятие дистанционно.





На этот раз она представляла не только себя. Марта стала единственной девушкой от Белорусского союза женщин на сцене форума.





Речь написала сама. Сначала текст получился довольно официальным, но затем она решила добавить в него личную историю - рассказать о маме и бабушке, их поддержке и о том, откуда в ней самой появилась эта внутренняя опора. "Мне хотелось, чтобы это было не просто выступление с какими-то лозунгами. Хотелось говорить от сердца, поэтому я переписала часть речи и добавила туда историю своей семьи. Когда после выступления услышала аплодисменты, почувствовала большое облегчение. И, конечно, гордость", - признается она.

В зале в этот момент была мама. Она не смогла сдержать слез. Для Марты это стало одним из самых эмоциональных моментов вечера. За несколько минут на сцене словно сошлись многие вещи, которые были до этого: семья, учеба, конкурс, работа, общественная деятельность и все те люди, которые когда-то помогали ей поверить в себя. В зале в этот момент была мама. Она не смогла сдержать слез. Для Марты это стало одним из самых эмоциональных моментов вечера. За несколько минут на сцене словно сошлись многие вещи, которые были до этого: семья, учеба, конкурс, работа, общественная деятельность и все те люди, которые когда-то помогали ей поверить в себя.





Дом, в который всегда хочется возвращаться





Несмотря на насыщенную жизнь, Марта говорит, что больше всего ценит совсем не публичность. Ее настоящее место силы - семья и небольшой круг близких людей. Родных она старается навещать в Молодечно примерно раз в две недели. Там можно пройтись по парку, где гуляла в детстве, выбраться вместе на природу или просто провести время без расписания и больших планов.





"Для меня семья - это люди, рядом с которыми можно быть собой. Я очень ценю искренность, доброту, человечность. И мне важно, чтобы человек хорошо относился не только ко мне, но и к другим людям. Если я вижу обратное, для меня это очень серьезный сигнал", - говорит Марта.





"Ставь большие цели"





Фразу, которая стала для нее своеобразным жизненным ориентиром, Марта услышала от друга семьи на свое 18-летие: "Ставь большие цели, в них проще попадать". С тех пор планка действительно постепенно поднималась. Сначала были учеба и языки, затем поездка в Германию, университетские проекты, конкурс, работа, общественная деятельность…





Что будет дальше, Марта пока не знает. Но признается: после каждого нового опыта список желаний становится только длиннее. "Я не знаю, что будет следующим большим событием в моей жизни. Но точно знаю, что оно будет. Мне кажется, самое главное - не останавливаться. Даже когда ты устал от учебы или работы, всегда можно найти то, что тебе нравится: танцы, спорт, съемки, готовку, любое занятие, которое дает энергию. Главное - не жить только по принципу "надо". Нужно находить время и для того, что действительно хочется делать", - считает она.-0-





Фото из архива героини