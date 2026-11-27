



Вместе с другими судьями Елена Семашко год назад была избрана в состав Конституционного Суда Всебелорусским народным собранием.





"Это был первый опыт и первый этап реализации тех норм Конституции, которые были заложены при изменении ее в 2022 году вместе с расширением полномочий ВНС", - сказала она.





Судья Конституционного Суда напомнила слова главы государства, сказанные в ходе недавней встречи с судьями. Подчеркивалось, что на судей, которые были избраны ВНС, возложена повышенная ответственность перед обществом и теми делегатами, которые их избрали. "Одновременно мы сами, став судьями, стали делегатами ВНС", - сказала она.





Говоря о расширении полномочий Конституционного Суда, она отметила, что имеются в виду не только полномочия, например, толковать Конституцию или рассматривать индивидуальные конституционные жалобы.





"Расширение полномочий связано со статусом судьи Конституционного Суда как делегата ВНС, поэтому наша работа сейчас - не только рассматривать конституционные жалобы, но и рассказывать гражданам о том, как это происходит, встречаться с юристами-студентами, будущими юристами, школьниками. То есть активное участие в правовом просвещении, реализации правовой политики государства - это наша работа сейчас в том числе", - сказала она.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус делегата ВНС для судей Конституционного Суда связан с дополнительными полномочиями и ответственностью, отметила в комментарии журналистам судья Конституционного Суда, член Конституционной комиссии, делегат VII Всебелорусского народного собрания, кандидат юридических наук, доцент Елена Семашко, сообщает корреспондент БЕЛТА.