Стартовала регистрация на республиканский правовой турнир среди старшеклассников





"В 2026 году в поддержку Года белорусской женщины тема турнира - "Созидательная роль женщины и механизмы ее правовой поддержки в Республике Беларусь". Участникам предстоит не только продемонстрировать знание законодательства, но и поразмышлять над важной социальной и правовой темой", - отметили в оргкомитете.





Цели проекта - правовое просвещение старшеклассников, повышение интереса к законодательству, формирование правовой культуры и практического опыта реализации своих прав и обязанностей. Ежегодно мероприятие охватывает около 30 тыс. школьников.





К участию в интеллектуальном состязании приглашаются учащиеся 9-11-х классов. Регистрация будет проводиться в первичных организациях БРСМ учреждений образования по 3 ноября 2026 года.





Турнир традиционно включает три этапа. Первый (районный) этап стартует 5 ноября одновременно по всей территории страны в учреждениях образования. Школьникам предстоит ответить на 40 тестовых вопросов. Второй (областной, для Минска - городской) этап состоится 19 ноября. Победителей первого тура ждут 20 тестовых заданий и написание эссе в электронной форме (объемом до 2 тыс. знаков). Третий этап (республиканский финал) пройдет 3 декабря. Сильнейшие знатоки правовых основ из всех регионов страны поборются за победу, выполнив тест и написав эссе.





Темы творческого задания на каждом из этапов будут объявлены участникам только в день их проведения. Все испытания, начиная со второго этапа, пройдут в режиме онлайн на площадке Детского правового сайта. На выполнение заданий каждого тура отводится не более 60 минут.





Подготовку и проведение турнира обеспечивают организаторы: Министерство образования, Национальный центр законодательства и правовой информации и БРСМ. Соорганизаторами выступают Белорусский государственный университет, Белорусский республиканский союз юристов, Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета, Белорусская республиканская коллегия адвокатов и другие заинтересованные организации.





Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 3 декабря в рамках мероприятий Белорусского юридического форума "Право в современном мире". С подробной информацией о порядке проведения турнира "Сила закона", а также полезными материалами для подготовки к нему можно ознакомиться на Детском правовом сайте.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок для участия в шестом республиканском правовом турнире "Сила закона". Об этом сообщили БЕЛТА в оргкомитете конкурса.