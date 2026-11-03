Старшеклассников приглашают поучаствовать в конкурсе детских СМИ "Свежий ветер"

Организационное и методическое обеспечение всех этапов конкурса пройдет на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок".
Участвовать в конкурсе могут школьники, которые занимаются журналистикой: готовят и публикуют материалы в соцсетях, детских газетах и журналах, а также создают радио- и видеопрограммы.
Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным - в команде до четырех человек. Конкурс проводится в три этапа, заключительный пройдет в НДЦ "Зубренок" во время смены "Медиапроект" с 4 по 22 декабря.
Для участия в конкурсных этапах необходимо подготовить один (или несколько) материалов в одной (или нескольких) номинациях: "Лучшее печатное издание", "Лучшая радиопрограмма", "Лучший видеоролик", "Лучший школьный блог".
Республиканский конкурс детских средств массовой информации "Свежий ветер" - это ежегодное мероприятие, направленное на повышение активности и профессионального роста юных журналистов, укрепление связей между творческими объединениями школьников, организацию сотрудничества начинающих авторов с ведущими специалистами в области журналистики, науки и искусства, а также продвижение качественной детской прессы и творчества подростков.
Организатором мероприятия является Министерство образования.-0-