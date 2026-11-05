Старшеклассники со всей Беларуси приняли участие в профориентационном проекте "Лестница успеха"

К участникам, прошедшим предварительный отбор в регионах, обратился ректор вуза Денис Дук: "Мы рады приветствовать в стенах академии талантливых и мотивированных старшеклассников. Надеемся, что данный проект поможет вам увидеть перспективы обучения, почувствовать удивительную атмосферу академии и в будущем стать частью нашего студенческого сообщества".

На один день школьники погрузились в жизнь учебного заведения: получили символические студенческие билеты и познакомились с историей вуза в его музее. Программа включала три тематические секции. На первой участники узнали о работе дебат-клуба, совершенствовании ораторского мастерства, построении аргументации и ведении переговоров. Вторая секция была посвящена молодежному избирательному клубу "Выбор". В рамках третьей - "Диплом Академии управления - это инвестиция в твое будущее" - школьникам рассказали об организации учебного процесса и возможностях, которые открывает обучение в этом учреждении.