"Стань студентом БГСХА на один день". Школьники из Беларуси и России смогут примерить профессию агрария

4 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся старших классов из школ Беларуси и России могут познакомиться с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией (БГСХА), почувствовать атмосферу студенческой жизни и сделать первые шаги к выбору будущей профессии в рамках проекта "Стань студентом БГСХА на один день". Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

Программа погружения в учебный процесс включает экскурсии по академгородку, посещение факультетов и кафедр, а также участие в практических, семинарских и лабораторных занятиях. Для школьников организованы викторины, квесты и мастер-классы. Ребята имеют возможность пообщаться с деканами и преподавателями, узнать о специальностях, условиях поступления и правилах вступительной кампании. Программа погружения в учебный процесс включает экскурсии по академгородку, посещение факультетов и кафедр, а также участие в практических, семинарских и лабораторных занятиях. Для школьников организованы викторины, квесты и мастер-классы. Ребята имеют возможность пообщаться с деканами и преподавателями, узнать о специальностях, условиях поступления и правилах вступительной кампании.

Первые группы учащихся уже оценили формат мероприятия. Им рассказали об истории вуза и предлагаемых направлениях подготовки. А также провели полноценные учебные пары. Школьники смогли ощутить привычный для студентов ритм: переходить между корпусами, ориентироваться в расписании, находить нужные аудитории и успевать на занятия. По словам участников, даже 15-минутная перемена превращается в небольшой квест - нужно успеть дойти до другого корпуса, заглянуть в буфет или выпить кофе, обсудить впечатления с новыми знакомыми и вовремя вернуться на лекцию. Первые группы учащихся уже оценили формат мероприятия. Им рассказали об истории вуза и предлагаемых направлениях подготовки. А также провели полноценные учебные пары. Школьники смогли ощутить привычный для студентов ритм: переходить между корпусами, ориентироваться в расписании, находить нужные аудитории и успевать на занятия. По словам участников, даже 15-минутная перемена превращается в небольшой квест - нужно успеть дойти до другого корпуса, заглянуть в буфет или выпить кофе, обсудить впечатления с новыми знакомыми и вовремя вернуться на лекцию.

Сопровождающие педагоги отметили эффективность такого формата профориентации. "Для ребят очень важно увидеть академию изнутри, пообщаться с преподавателями и попробовать себя в роли студентов. После таких занятий им легче понять, какие направления действительно интересны и чем предстоит заниматься в будущей профессии", - подчеркнули учителя. "Больше всего понравилось, что нам не просто рассказывали о специальностях, а показывали все на практике. Оказалось, что строительные и сельскохозяйственные профессии связаны с большим количеством современной техники и интересных исследований", - поделились впечатлениями участники проекта.Сопровождающие педагоги отметили эффективность такого формата профориентации. "Для ребят очень важно увидеть академию изнутри, пообщаться с преподавателями и попробовать себя в роли студентов. После таких занятий им легче понять, какие направления действительно интересны и чем предстоит заниматься в будущей профессии", - подчеркнули учителя.

"Проект "Стань студентом БГСХА на один день" продолжится до 6 ноября. Впереди - новые группы школьников, и у каждого учащегося - новые встречи, экскурсии, практические занятия и открытия. Возможно, именно эти несколько дней станут для кого-то первым шагом к поступлению в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию",- добавили в академии.-0-