Стали известны победители IV Минского международного фестиваля циркового искусства

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги IV Минского международного фестиваля циркового искусства корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусском государственном цирке.



Гран-при фестиваля - у большого аттракциона с тиграми "Итальянская легенда" под руководством заслуженного артиста Италии Бруно Тони (Италия). Приз председателя Мингорисполкома завоевал жонглер Noel Aguilar juggling Ноель Ланда (Мексика). Приз зрительских симпатий - у номера "Каучук в воздухе" Жилдо Гомеса (Ангола).



Золото фестиваля в свою копилку положат воздушные гимнасты на цепях из Беларуси Глеб и Элина Казленко. Также золотые награды домой увезут акробаты на большой воздушной трапеции Big Flying Trapeze под руководством Ли Ген Су (КНДР) и вольтижеры "Фрики" и акробаты на подкидной доске под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова.



Серебро также у трех участников фестиваля. Награды удостоены дрессированные медведи Алии Такшантовой (Россия), акробаты на русской палке под руководством Евгения Бабанина (Россия) и воздушные гимнасты на ремнях (дуэт) Moment of Love - Чиу Хин Фуок и Нгуен Тхи Хоа (Вьетнам).



Бронзовая медаль досталась акробатам на катушках "Бахати" под руководством Винстона Руддли (Танзания). Награду этого же достоинства домой увезут воздушные гимнасты на трапеции (дуэт) Rose Самуэль Сион и Сильвия Фридман (США/Германия), а также степ-жонглер Сампион Буглион (Франция).



Артистов из 21 страны собрал IV Минский международный фестиваль циркового искусства. Он прошел в Минске 17-20 сентября. Среди стран-участниц были Франция, Израиль, Россия, США, Германия, Китай, Вьетнам, Венгрия, Танзания, Ангола, Колумбия. В качестве жюри и почетных гостей в Белгосцирк были приглашены известные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков.



С 26 сентября по 29 ноября Белгосцирк представит программу "Цирковые континенты". В шоу примут участие лауреаты IV Минского международного фестиваля циркового искусства. Артисты фестиваля продемонстрируют не только уникальные трюки, но и душу и традиции разных континентов.-0-