Стал известен чемпион битвы караваев 

Караваи продолжат украшать Зал торжественных церемоний Дворца Независимости. А всех причастных к созданию изделий здесь ждут на экскурсию в благодарность за работу.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Telegram-канал "Пул Первого" подвел итоги битвы караваев . Победитель - каравай-миллионник из Могилевской области, сообщает БЕЛТА.Всего в онлайн-голосовании за лучший символ урожая этого года приняли участие более полумиллиона человек. Соревнование продолжалось до последних секунд, отрыв между лидерами гонки - минимальный. Верхнюю ступеньку пьедестала занял каравай из Могилевской области, на втором месте - каравай из Минской области. Замыкает тройку лидеров Брестская область.