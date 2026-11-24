24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата в октябре 2026 года составила в Беларуси 3119,9 рубля. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.



Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске - 4078,7 рубля. В Минской области она составила 3186,6 рубля, Гродненской - 2822,1 рубля, Брестской - 2794,2 рубля, Гомельской - 2731,8 рубля, Витебской - 2626,5 рубля, Могилевской - 2624,1 рубля.



Самые высокие заработки - у работников сферы информации и связи (6531 рубль). На втором месте финансовая и страховая деятельность (4473,8 рубля), на третьем - строительство (4181,5 рубля).-0-