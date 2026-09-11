"Сразу понял, что это мое". Октябрята и пионеры со всей страны отметили 36-летие БРПО в Минске

В этом учебном году у организации также планируется новый проект - военно-патриотическая игра "Семейная зарница", которая объединит детей и родителей. "Активисты нашей организации становятся полноценными гражданами страны. Успешные депутаты, политики и телеведущие в прошлом были октябрятами и пионерами. Пионерская организация помогла им раскрыть их лидерский потенциал. В дальнейшем мы планируем реализовать еще больше новых интересных проектов для детей с главным акцентом на сохранение исторической памяти и формирование любви к родине. Наша цель - воспитать патриотов своей страны", - резюмировала Светлана Павленина.-0-

Фото Валерии Куневич

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме молодежи юные активисты со всех регионов страны отпраздновали 36-летие Белорусской республиканской пионерской организации, передает корреспондент БЕЛТА.Созданная в 1990 году на Х Республиканском слете пионеров организация стала ярким символом детского движения Беларуси. Она объединила в своих рядах более 600 тыс. октябрят и пионеров по всей стране. Череда праздничных мероприятий началась с работы интерактивных площадок. Ребята пообщались с известным белорусским блогером Ульяной Столяровой (Пуля) и депутатом Палаты представителей, мастером спорта международного класса по легкой атлетике Анастасией Мирончик-Ивановой на диалоговой площадке "Встреча на все 100". Юных активистов интересовал их карьерный путь, источник вдохновения, секреты продуктивности и тайм-менеджмента, а также личные ориентиры по жизни. Из желающих задать вопросы выстраивались длинные очереди, многие остались также и после мероприятия пообщаться с гостями наедине."Мы провели живой диалог. Это очень ценно для сохранения преемственности поколений. Они являются наследниками нашей истории и пронесут с собой традиции пионерии и истории страны в будущее. Поэтому очень важно общаться, передавать знания и опыт в современных формах. Хотелось мотивировать их на трудолюбие и любовь к родине. Мы также поговорили о физических данных и способностях. Здоровая нация - спортивная нация. Это наше будущее", - добавила Анастасия Мирончик-Иванова.Торжественная церемония награждения собрала около 150 победителей республиканских проектов и конкурсов БРПО по итогам прошлого учебного года. Благодаря участию в проектах "Территория лидеров", "Территория знаний" и "МедиаСтарт" среди призеров оказался 12-летний учащийся средней школы №2 имени Е.А.Трапезниковой из Новополоцка Вадим Фролов.Пополнив ряды пионеров в конце четвертого класса, Вадим сразу почувствовал, что нашел свое призвание и стал активным участником различных мероприятий. "Будто в сердце загорелось, я понял, что это мое. Моя бабуля Татьяна Фролова тоже была пионером, она рассказывала мне, как там круто и весело, сколько хороших впечатлений это принесло, и была очень рада, когда я стал частью пионерской организации", - рассказал он.В этом учебном году парень планирует открыть для себя новые проекты, связанные со съемками: ему нравится брать интервью и снимать. Он также является членом Тимуровского отряда: "Мы ходили в приюты для бездомных собак, приносили еду и теплую одежду на зиму. Я сам очень отзывчивый и стараюсь всегда всем помогать".Председатель детской палаты Гомельского областного Совета БРПО 13-летняя Анастасия Михальцова учится в средней школе №2 Жлобина. Она призналась, что до вступления в пионерскую организацию постоянно смотрела на старших в школе и хотела быть такой же активной. "Я маленькими шагами начала свой путь и постепенно дошла до звания председателя детской палаты. Я собой очень горжусь. Мне нравится вести активную жизнь, я не могу сидеть на месте, хочу танцевать, петь, снимать и веселиться. А пионерская организация дает возможность воплощать в жизнь свои идеи", - отметила активистка.Ее любимым мероприятием стал Республиканский пионерский марафон "Путешествуй с БРПО", где ребята приезжали друг к другу в гости в разные города Беларуси. "Мы ездили в Витебск, а к нам в Гомель приезжал Минск, - пояснила Анастасия. - Мы обменивались опытом, представляли свои награды, предлагали инициативы. Например, удалось воплотить в жизнь нашу идею каждому активисту подвести личные итоги 2025 года в видеоформате в социальных сетях. Кроме того, мне очень понравился "МедиаСтарт", где я заняла второе место и благодаря этому попала на "Альфа-Спектр". Там мы встречались с блогерами, было классно".Председатель Центрального совета ОО "БРПО" Светлана Павленина подчеркнула, что за 36-летнюю историю современного пионерского движения особую признательность нужно выразить ветеранам, которые заложили его основы и сопровождают на протяжении всего пути. "Мы видим живые примеры, которые действительно способствовали сохранению истории и традиций пионерии, и именно благодаря им организация сегодня процветает. Мы стараемся идти в ногу со временем, ищем новые проекты и форматы, ориентированные на современные потребности ребят. Наши мероприятия успешно реализуются по всей стране", - отметила она.