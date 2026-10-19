Спросить самих людей. I Всебелорусское народное собрание начало работу ровно 30 лет назад

Факт 1. Первое ВНС проходило в Минске 19-20 октября 1996 года во Дворце спорта в условиях экономического и политического хаоса

К 1996 году молодая белорусская государственность столкнулась с серьезными вызовами. Советский Союз рухнул, и каждая бывшая республика находилась в поисках своей дороги. Беларусь не стала исключением. В Верховном Совете депутаты постоянно спорили вместо принятия реальных решений, на местах царила неразбериха, а экономика находилась на грани полного коллапса. Больше всего от этого политического и экономического хаоса уставали простые люди, которым не нужны были громкие лозунги. Им и стране был необходим выход из тупика. К 1996 году молодая белорусская государственность столкнулась с серьезными вызовами. Советский Союз рухнул, и каждая бывшая республика находилась в поисках своей дороги. Беларусь не стала исключением. В Верховном Совете депутаты постоянно спорили вместо принятия реальных решений, на местах царила неразбериха, а экономика находилась на грани полного коллапса. Больше всего от этого политического и экономического хаоса уставали простые люди, которым не нужны были громкие лозунги. Им и стране был необходим выход из тупика.

Тогда молодой Президент Александр Лукашенко понял: нужно спрашивать самих людей. Вспомнив старинную славянскую традицию собирать народное вече для решения важнейших вопросов, он предложил создать новую площадку для прямого диалога власти и общества. 29 августа 1996 года глава государства подписал судьбоносный указ о созыве первого такого форума. Смысл был предельно прост: собрать представителей со всей страны от рабочих до учителей и вместе подумать, как выбираться из кризиса. Тогда молодой Президент Александр Лукашенко понял: нужно спрашивать самих людей. Вспомнив старинную славянскую традицию собирать народное вече для решения важнейших вопросов, он предложил создать новую площадку для прямого диалога власти и общества. 29 августа 1996 года глава государства подписал судьбоносный указ о созыве первого такого форума. Смысл был предельно прост: собрать представителей со всей страны от рабочих до учителей и вместе подумать, как выбираться из кризиса.

На самом заседании, которое было открыто 19 октября 1996 года в столичном Дворце спорта, Президент обосновал модель социально ориентированной рыночной экономики, которая впоследствии стала фундаментом белорусского пути развития. Делегаты не просто обсудили насущные проблемы, но и утвердили четкий план действий на пятилетку. Также на форуме был дан старт процессу обновления Основного закона страны. На самом заседании, которое было открыто 19 октября 1996 года в столичном Дворце спорта, Президент обосновал модель социально ориентированной рыночной экономики, которая впоследствии стала фундаментом белорусского пути развития. Делегаты не просто обсудили насущные проблемы, но и утвердили четкий план действий на пятилетку. Также на форуме был дан старт процессу обновления Основного закона страны.

Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0- Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое Всебелорусское народное собрание было созвано в Минске ровно 30 лет назад. БЕЛТА предлагает в связи с этой датой вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о ВНС, в которых расскажет о становлении этого высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.