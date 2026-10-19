Спросить самих людей. I Всебелорусское народное собрание начало работу ровно 30 лет назад

Факт 1. Первое ВНС проходило в Минске 19-20 октября 1996 года во Дворце спорта в условиях экономического и политического хаоса
Тогда молодой Президент Александр Лукашенко понял: нужно спрашивать самих людей. Вспомнив старинную славянскую традицию собирать народное вече для решения важнейших вопросов, он предложил создать новую площадку для прямого диалога власти и общества. 29 августа 1996 года глава государства подписал судьбоносный указ о созыве первого такого форума. Смысл был предельно прост: собрать представителей со всей страны от рабочих до учителей и вместе подумать, как выбираться из кризиса.
На самом заседании, которое было открыто 19 октября 1996 года в столичном Дворце спорта, Президент обосновал модель социально ориентированной рыночной экономики, которая впоследствии стала фундаментом белорусского пути развития. Делегаты не просто обсудили насущные проблемы, но и утвердили четкий план действий на пятилетку. Также на форуме был дан старт процессу обновления Основного закона страны.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-