Спрос на инженеров растет с каждым годом - БГУИР





"Половина специальностей нашего факультета относится к IT-сфере, половина - к инженерии. И с каждым годом на рынке труда все больше возрастает спрос именно на специалистов в области инженерии. Нам в стране необходимо продолжать развивать электронику. Поэтому спрос на специалистов в этой области, так называемых "инженеров по железу", есть как среди государственных, так и среди частных компаний", - отметил заместитель декана.





Павел Камлач также рассказал о том, что на первом и втором курсах студенты больше погружены в учебу и, как правило, не работают. А вот студент третьего-четвертого курса по решению декана имеет возможность совмещать учебу и работу. "Если декан видит, что студент справляется с учебной нагрузкой и хочет работать, то часть лекционных занятий могут разрешить освоить студенту самостоятельно. Половина студентов старших курсов уже имеют рабочие места и знают, где будут работать после окончания университета", - добавил замдекана.





На ярмарке вакансий "Учись и работай" в университете в этом году студенты познакомились с представителями 16 крупных предприятий. Свои предложения представили такие крупные компании, как МТЗ, Беларусбанк, Белагропромбанк, БелВЭБ, Белинвестбанк, "Горизонт", "Пеленг", "БЕЛДЖИ".





По словам замдекана, ярмарка вакансий нацелена на студентов третьих и четвертых курсов. "В декабре у нас проходит распределение. Потому такая ярмарка - это фактически последний шанс для студентов четвертого курса найти себе то место, где хотелось бы работать после выпуска из университета. А для студентов третьего курса - это хорошая возможность найти место для прохождения производственной практики. Здесь работодатели ищут и инженеров-программистов, инженеров-электроников, системотехников, схемотехников", - рассказал он.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на инженеров растет с каждым годом. Об этом журналистам на ярмарке вакансий "Учись и работай" сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, заместитель декана факультета компьютерного проектирования Павел Камлач, передает корреспондент БЕЛТА.