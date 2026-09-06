"Сплотился весь город". Жители Костюковичей поделились впечатлениями от Дня письменности 

Ольга Коношенко подчеркнула значимость события для продвижения культурного наследия региона. На костюковичской земле родились такие выдающиеся личности, как Аркадий Кулешов, Иван Чигринов, Алесь Письменков и другие.

На празднике гуляла и Вероника Коношенко. Вместе с друзьями она посетила спортивные мероприятия, а затем отправилась на прогулку по обновленному городу. "Посмотрели, как сделали наш город, и заглянули за новыми книгами. К празднику вышло сразу три издания о нашем крае, что очень радует", - поделилась эмоциями девушка.

"Все для людей, все очень красиво. Когда гуляли, обратили внимание на участников в средневековых костюмах. Можно было фотографироваться, было интересно. В День письменности, мне кажется, сплотился весь город. Программа насыщенная, невозможно все успеть, но если постараться, то можно. В такие дни можно отдохнуть от дел и просто полюбоваться красотой", - добавила Вероника Коношенко.-0-

Фото Олега Фойницкого

6 сентября, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Жители Костюковичей поделились впечатлениями от празднования XXXIII Дня белорусской письменности, передает корреспондент БЕЛТА.Многие горожане пришли на торжества вместе с семьями и друзьями. Ольга Коношенко рассказала, что ее дети, даже те, которые проживают в других городах, специально приехали в Костюковичи, чтобы насладиться атмосферой праздника. "Костюковичи очень преобразились за это время. У нас город и так был красивый, но после реконструкции стал еще краше и уютнее. Появилось много новых локаций для детей, красивые остановки (необычная задумка), музей, новая скульптура. И много другого, всего и не вспомнишь сразу", - отметила она."Очень рада, что в этом году выбрали наш город. Хорошо, что поддерживается белорусская поэзия, нужно любить свою родину. Стоит напомнить лишний раз о том, что даже из простых, маленьких городов есть выходцы, которые могут прославлять целую страну. Их будут знать не только у нас, но и за пределами Беларуси", - сказала жительница города.По ее словам, больше всего ее впечатлил обновленный парк для детей, где появилось больше аттракционов. Также горожане отметили новое асфальтовое покрытие, фонтаны и общую благоустроенность общественных пространств.