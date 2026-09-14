Спланирует тур и забронирует отель? В Беларуси тестируют портал для туристов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какими цифровыми инструментами сегодня располагает турист в Беларуси, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела стратегического планирования Национального агентства по туризму Юлия Красько.Характеризуя цифровые сервисы для путешественников, Юлия Красько напомнила о функционале действующего портала Национального агентства по туризму. "Развивать туризм, не развивая цифру, невозможно. У Национального агентства по туризму есть широко наполненный сайт belarus.travel, где много информации о том, какие места можно посетить в Беларуси. Есть достаточно много готовых маршрутов. Пользователь может через фильтры искать то, что ему ближе, задавая свои параметры, свои потребности, какие регионы он хочет посетить", - отметила она.Проходит апробацию новый продукт - "Умный город", создаваемый Центром цифрового развития. "Там будет отдельный портал, посвященный туризму. Мы совместно занимаемся его наполнением. И нам хотелось, чтобы это была не просто такая информационная платформа, где можно найти какие-то локации, места, которые можно посетить. Нам бы хотелось, чтобы это был действительно полезный и живой продукт с внедрением ИИ-ассистента, который позволит, задавая свои параметры, строить готовые маршруты, бронировать сразу проживание, ориентироваться в местах, где можно перекусить по дороге, чтобы это был полноценный продукт для туриста", - пояснила начальник отдела стратегического планирования.Недавно стартовал национальный конкурс "Вобраз Беларусi. Позірк і адкрыццё". "В нем может принять участие абсолютно любой белорус, как физические, так и юридические лица. Основной посыл конкурса - разработка комплексной концепции туристического бренда Беларуси: и слоган, и логотип, и в целом проработка туристического бренда. С чем бы мы хотели ассоциироваться вообще у туриста внутреннего и иностранного, что бы мы хотели подсветить, где мы видим свои сильные стороны и свою визитную карточку", - добавила Юлия Красько.Для конкурса предусмотрен призовой фонд в размере 22 тыс. рублей. Заявки принимаются до 1 ноября. "Уже подано более 300. Наибольшую активность проявляют Минск и Гомельская область", - подчеркнула она.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.