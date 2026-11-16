Спицын прокомментировал ожидания мирных решений от встречи лидеров России, США и Китая

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры лидеров США, России и Китая станут серьезным геополитическим сигналом для Европы, привыкшей считать себя центром мировой политики. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" высказал историк Евгений Спицын.Белый дом анонсировал трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на 19 ноября. "Думаю, эта встреча состоится, но как картинка: чтобы показать всему остальному миру, прежде всего европейцам, что встречаются лидеры трех ведущих ядерных держав, - сказал Евгений Спицын. - Здесь важен сам факт того, что они пожмут друг другу руки, даже ничего не подписывая и не принимая никаких решений".Эксперт отметил, что американской стороне важна встреча в трехстороннем формате для того, чтобы Китай раскрыл карты по поводу своего ракетно-ядерного потенциала. Евгений Спицын предполагает, что экономические вопросы сейчас не выходят на передний план."Торговые отношения более-менее выстроены. Потому что если бы Китай сейчас себя вел как слон в посудной лавке, то у доллара были бы проблемы. Рост цен, связанный с топливом, показался бы детским лепетом по сравнению с тем, что могло бы ждать США", - считает эксперт.Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина может восприниматься как геополитический сигнал. "С другой стороны, это щелчок по носу европейцам прежде всего. Ведь в чем проблема: Европа на протяжении многих столетий была пупом Земли", - пояснил Евгений Спицын. Трехсторонний формат вызывает в Европе опасения, что ее безопасность становится предметом торга между Вашингтоном, Пекином и Москвой.-0-