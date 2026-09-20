Спицын о войне на Ближнем Востоке: Иран продемонстрировал всему миру возможность сопротивляться

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран продемонстрировал всему миру возможность сопротивляться США. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил историк Евгений Спицын."Раньше никто даже подумать не мог о каком-то военном противостоянии с американцами. Люди заранее поднимали лапки кверху с учетом опыта американцев, которые вели себя как слон в посудной лавке и в Латинской Америке, и в Передней Азии. А сейчас Иран продемонстрировал всему миру возможность не только сопротивляться, но и наносить очень ощутимые удары", - сказал Евгений Спицын.Эксперт в связи с этим обратил внимание, что Конгресс США принял резолюцию, которая требует прекратить войну с Ираном: "Слушайте, потребовали прекратить войну с Ираном! Американцы уже сами понимают, что эта война им будет слишком дорого стоить. Не столько политически, сколько экономически. Они просто надорвутся на этой войне".Евгений Спицын также отметил, что Иран является прямым историческим, культурным и географическим наследником великой Персидской империи. "Древнейшая цивилизация персы. Еще никаких восточных славян не было, а персы уже играли ключевую роль в мировой политике. Можно вспомнить противостояние той же Персии с греческими полисами. А Греция все-таки была одним из столпов человеческой цивилизации. Тем не менее персы одерживали внушительные победы", - напомнил историк.-0-