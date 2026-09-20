Евгений Спицын также отметил, что Иран является прямым историческим, культурным и географическим наследником великой Персидской империи. "Древнейшая цивилизация персы. Еще никаких восточных славян не было, а персы уже играли ключевую роль в мировой политике. Можно вспомнить противостояние той же Персии с греческими полисами. А Греция все-таки была одним из столпов человеческой цивилизации. Тем не менее персы одерживали внушительные победы", - напомнил историк.-0-
Общество
20 сентября 2026, 17:43
Спицын о войне на Ближнем Востоке: Иран продемонстрировал всему миру возможность сопротивляться
Евгений Спицын. Скриншот видео
Новости темы "Проект "В теме" "
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран продемонстрировал всему миру возможность сопротивляться США. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил историк Евгений Спицын.
"Раньше никто даже подумать не мог о каком-то военном противостоянии с американцами. Люди заранее поднимали лапки кверху с учетом опыта американцев, которые вели себя как слон в посудной лавке и в Латинской Америке, и в Передней Азии. А сейчас Иран продемонстрировал всему миру возможность не только сопротивляться, но и наносить очень ощутимые удары", - сказал Евгений Спицын.
Евгений Спицын также отметил, что Иран является прямым историческим, культурным и географическим наследником великой Персидской империи. "Древнейшая цивилизация персы. Еще никаких восточных славян не было, а персы уже играли ключевую роль в мировой политике. Можно вспомнить противостояние той же Персии с греческими полисами. А Греция все-таки была одним из столпов человеческой цивилизации. Тем не менее персы одерживали внушительные победы", - напомнил историк.-0-
Евгений Спицын также отметил, что Иран является прямым историческим, культурным и географическим наследником великой Персидской империи. "Древнейшая цивилизация персы. Еще никаких восточных славян не было, а персы уже играли ключевую роль в мировой политике. Можно вспомнить противостояние той же Персии с греческими полисами. А Греция все-таки была одним из столпов человеческой цивилизации. Тем не менее персы одерживали внушительные победы", - напомнил историк.-0-
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