Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут

Говоря о глобальной трансформации мира, Евгений Спицын выразил мнение, что рано или поздно она закончится "новой Ялтой". Имеется в виду конференция, на которой собрались лидеры СССР, США и Великобритании, чтобы определить послевоенное устройство мира. "В Ялте были представлены страны-победительницы. Когда нам говорят, что Европа там будет сидеть (на возможной конференции, подобной Ялтинской. - Прим. БЕЛТА)... Не будет она там сидеть! И Трамп это давно понял", - добавил он. Говоря о глобальной трансформации мира, Евгений Спицын выразил мнение, что рано или поздно она закончится "новой Ялтой". Имеется в виду конференция, на которой собрались лидеры СССР, США и Великобритании, чтобы определить послевоенное устройство мира. "В Ялте были представлены страны-победительницы. Когда нам говорят, что Европа там будет сидеть (на возможной конференции, подобной Ялтинской. - Прим. БЕЛТА)... Не будет она там сидеть! И Трамп это давно понял", - добавил он.





Историк также отметил, что в таком случае страны Евросоюза будут рассчитывать на повторение Венского конгресса - общеевропейской конференции, которая завершила наполеоновские войны и определила новое политическое устройство Европы. Ключевую роль там играли Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия. "Но среди этих стран-победительниц, участниц седьмой антинаполеоновской коалиции, был Шарль Морис де Талейран-Перигор. Представитель Франции, проигравшей стороны, которого, вроде бы, пригласили просто посидеть в сторонке. Но он был настолько опытным дипломатом и искусным интриганом, что не только стал полноправным участником этих посиделок, но и расколол вчерашнюю коалицию в январе 1815 года и заключил с Австрией и Великобританией военный союз против Пруссии и России", - напомнил он.





Возвращаясь к обсуждению возможной "новой Ялты", Евгений Спицын обратил внимание, что, по информации СМИ, лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Китае: "Говорится о том, что Трамп, Путин и Си сядут делить мир между тремя сверхдержавами. И Европа там никоим образом не просматривается".

Вместе с тем, констатировал эксперт, руководители отдельных европейских стран в настоящее время продолжают раздувать военную истерию. По его мнению, тому есть две причины. "С одной стороны, им надо, чтобы их избиратель, обыватель привык к этой истерии и научился жить, затянув пояса. А с другой стороны, они нагнетают эту истерию, понимая, что Путин - живой человек. Может он, не дай бог, заболеет... Или какой-нибудь неожиданный дворцовый переворот. Они рассчитывают на разные варианты", - сказал он.





При этом, как полагает Евгений Спицын, страны Европы вовсе не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией: "Они не дураки и прекрасно все понимают. Как только начнутся реальные боевые действия и кто-то кому-то объявит войну, Россия даже не моргнет глазом и тут же применит ядерное оружие". Кроме того, добавил он, США не будут вступаться за Европу в том случае, если будет развязана война с Россией.-0-

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная трансформация мира, которая происходит в настоящее время, может завершиться конференцией, подобной Ялтинской, но страны Европы там не будут представлены. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразил историк Евгений Спицын.