Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 20 сентября 2026
Минск-Уручье +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:02 Трамп поручил переоборудовать Триумфальную арку в военный комплекс  В мире
16:44 Возможен ли коммунизм в XXI веке, объяснил первый секретарь ЦК КПБ Общество
16:20 Украина осталась без сталелитейной промышленности - FT В мире
16:19 От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе" Общество
15:56 Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник Общество
15:52 В белорусских лесах потерялись четыре человека, двоих из них нашли Общество
15:46 Быть здоровым, иметь семью, дело по душе. Жители Витебской области рассказали, в чем нашли счастье Регионы
15:34 ГАИ дала рекомендации водителям при движении в тумане Общество
15:27 В Томской области от нападения медведя погибли два человека В мире
15:22 Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли Общество
15:05 Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут Общество
15:00 Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента Президент
14:57 Главные атрибуты - зонты и теплые вещи. Когда в Беларусь придет настоящая осень Общество
14:50 В лесную отрасль Беларуси приходит все больше женщин Общество
14:38 Большая сделка непременно состоится. Политолог из США о взаимоотношениях Минска и Вашингтона Общество
14:19 Заявки иностранных покупателей на белорусские пиломатериалы с 2022 года выросли почти в два раза Экономика
14:02 Гуськова стала второй на этапе Гран-при по фристайлу в Китае Спорт
13:43 Независимое, беспристрастное, объективное. Как представители Беларуси наблюдают за выборами в России Общество
13:32 Потерявшихся в Браславском районе детей нашла в лесу местная жительница Регионы
13:20 "Смогли прибавить и результат должны сохранить": глава Минского района о победе в соревнованиях на жатве Регионы
13:01 Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе Регионы
12:51 Дожди и до +18°С днем. Какой будет погода 21 сентября Общество
12:41 Продажи белорусских пеллет за январь-август выросли почти на четверть Экономика
12:25 Двух подростков ищут в Браславском районе Регионы
12:20 Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судоходства В мире
12:08 "Пришли всей семьей": россияне в Минске голосуют на выборах в Госдуму Общество
11:53 Почему США активизировали переговоры по Украине? Эксперт уверен, что дело в высоких ценах на нефть Общество
11:40 Большинство лесных пожаров в Беларуси выявляют и тушат на ранней стадии Общество
11:25 В Боровлянах ночью искали двух сбежавших воспитанников "SOS - Детской деревни" Регионы
11:05 Белорусские футболисты сыграют в первом в истории чемпионате мира среди юношей Спорт
Все новости
Все новости

Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
20 сентября 2026, 15:05

Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут

Евгений Спицын. Скриншот видео
Евгений Спицын. Скриншот видео
Евгений Спицын. Скриншот видео
Новости темы "Проект "В теме" "
Почему США активизировали переговоры по Украине? Эксперт уверен, что дело в высоких ценах на нефть
Почему сырьевая база Европы резко сократилась? Эксперт связал это с "пробуждением" стран Востока
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глобальная трансформация мира, которая происходит в настоящее время, может завершиться конференцией, подобной Ялтинской, но страны Европы там не будут представлены. Такую точку зрения в проекте БЕЛТА "В теме" выразил историк Евгений Спицын.
Говоря о глобальной трансформации мира, Евгений Спицын выразил мнение, что рано или поздно она закончится "новой Ялтой". Имеется в виду конференция, на которой собрались лидеры СССР, США и Великобритании, чтобы определить послевоенное устройство мира. "В Ялте были представлены страны-победительницы. Когда нам говорят, что Европа там будет сидеть (на возможной конференции, подобной Ялтинской. - Прим. БЕЛТА)... Не будет она там сидеть! И Трамп это давно понял", - добавил он.

Историк также отметил, что в таком случае страны Евросоюза будут рассчитывать на повторение Венского конгресса - общеевропейской конференции, которая завершила наполеоновские войны и определила новое политическое устройство Европы. Ключевую роль там играли Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия. "Но среди этих стран-победительниц, участниц седьмой антинаполеоновской коалиции, был Шарль Морис де Талейран-Перигор. Представитель Франции, проигравшей стороны, которого, вроде бы, пригласили просто посидеть в сторонке. Но он был настолько опытным дипломатом и искусным интриганом, что не только стал полноправным участником этих посиделок, но и расколол вчерашнюю коалицию в январе 1815 года и заключил с Австрией и Великобританией военный союз против Пруссии и России", - напомнил он.

Возвращаясь к обсуждению возможной "новой Ялты", Евгений Спицын обратил внимание, что, по информации СМИ, лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Китае: "Говорится о том, что Трамп, Путин и Си сядут делить мир между тремя сверхдержавами. И Европа там никоим образом не просматривается".
Вместе с тем, констатировал эксперт, руководители отдельных европейских стран в настоящее время продолжают раздувать военную истерию. По его мнению, тому есть две причины. "С одной стороны, им надо, чтобы их избиратель, обыватель привык к этой истерии и научился жить, затянув пояса. А с другой стороны, они нагнетают эту истерию, понимая, что Путин - живой человек. Может он, не дай бог, заболеет... Или какой-нибудь неожиданный дворцовый переворот. Они рассчитывают на разные варианты", - сказал он.

При этом, как полагает Евгений Спицын, страны Европы вовсе не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с Россией: "Они не дураки и прекрасно все понимают. Как только начнутся реальные боевые действия и кто-то кому-то объявит войну, Россия даже не моргнет глазом и тут же применит ядерное оружие". Кроме того, добавил он, США не будут вступаться за Европу в том случае, если будет развязана война с Россией.-0-
Теги
ЕС проект БЕЛТА
Новости рубрики Общество
Сергей Сыранков. Фото из архива Возможен ли коммунизм в XXI веке, объяснил первый секретарь ЦК КПБ
От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"
Фото из архива Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник
Фото из архива В белорусских лесах потерялись четыре человека, двоих из них нашли
Фото из архива ГАИ дала рекомендации водителям при движении в тумане
Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли
  • Главная
  • Спицын о глобальной трансформации мира: будет "новая Ялта", но Европу туда не позовут
    • Главное
    Народное единство, делегация от Трампа, медвежий угол и картофельные планы. Итоги недели Президента
    Лукашенко: белорусские таможенники решают поставленные задачи на самом высоком уровне 
    Как развивается лесное хозяйство Беларуси. Министр - об экспорте, планах и новых технологиях в отрасли
    Гуськова стала второй на этапе Гран-при по фристайлу в Китае
    Топ-новости
    Эйсмонт: за три десятилетия мы узнали тысячи имен настоящих героев нашего времени - сельчан, которые кормят страну
    "Вы своими руками создаете главный продукт для белорусов - хлеб". Каранкевич - аграриям Минской области
    В России проходит основной день выборов в Госдуму, в Беларуси россияне могут проголосовать в 7 городах
    От инженера-таксатора до руководящей должности. Как молодые специалисты строят карьеру в "Белгослесе"
    Большая сделка непременно состоится. Политолог из США о взаимоотношениях Минска и Вашингтона
    Быть здоровым, иметь семью, дело по душе. Жители Витебской области рассказали, в чем нашли счастье
    Электронная очередь, зоны ожидания. Как развивается инфраструктура в пунктах пропуска на границе Беларуси
    ГАИ дала рекомендации водителям при движении в тумане
    Как выбирать саженцы и что лучше высаживать осенью, рассказал садовник
    "Будет самой большой ошибкой поддаться на провокацию". Министр информации о блокировке YouTube
    Карпенко и Памфилова обсудили обеспечение избирательных прав граждан Союзного государства
    Кадры из леса. Какие моменты из жизни животных запечатлевают фотоловушки в Жлобинском районе
    Белорусские футболисты сыграют в первом в истории чемпионате мира среди юношей
    Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения
    Оформляют тысячи машин, "читают" мысли контрабандистов, внедряют умную логистику: будни Брестской таможни 24/7
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.