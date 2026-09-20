Спицын назвал закат Европы исторической неизбежностью и привел аргументы

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закат Европы является исторической неизбежностью, о чем свидетельствуют процессы не только в экономике, но и в культуре. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил историк Евгений Спицын."Была такая формула - закат Европы. Вот сейчас наступает закат Европы, это историческая неизбежность. Европа больше не будет играть доминирующую роль в мировой политике, - считает Евгений Спицын. - Даже если к власти в Европе (в чем я очень сильно сомневаюсь) придут какие-то национально ориентированные силы, она уже не восстановит былого могущества и влияния. И Европа в целом, и отдельные страны - прежде всего, конечно, Франция и Германия. Их время ушло".Эксперт отметил, что речь идет не только об утрате экономической конкурентоспособности, но и об общей культурной деградации. "Последние 30 лет идет сознательное размывание умственного, когнитивного человеческого потенциала. Этому во многом способствуют сами европейцы. Тот же Жак Аттали (французский экономист и политический деятель. - Прим. БЕЛТА), который еще в начале девяностых годов, будучи заместителем генерального секретаря ООН, курировал именно планетарное образование. Вся эта Болонская система в мировом масштабе внедрялась именно под руководством этого Жака Аттали", - подчеркнул он.Евгений Спицын отдельно остановился на состоянии экономики Евросоюза на примере торговли с Китаем. Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, дефицит торгового баланса ЕС с КНР сейчас составляет 1 млрд евро в день. "Дефицит внешнеторгового баланса - очень яркий маркер неблагополучия в экономике", - добавил эксперт.-0-