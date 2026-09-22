Специалист пытался присвоить себе 20 бивней мамонта, переданных ему на реставрацию

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реставратор попытался присвоить себе 20 бивней мамонта, переданных ему заказчиком. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.



В феврале 2026 года мужчина, договорившись в мессенджере о реставрации бивней мамонта, отправил партию из 20 бивней специалисту. Перед отправкой владельцем были изготовлены детальные фотоизображения каждого бивня с нанесенной маркировкой.



Спустя время между заказчиком и исполнителем возник конфликт, и владелец бивней захотел вернуть свое имущество, однако исполнитель заявил, что имеющиеся у него бивни мамонта не те, которые запечатлены на фотографиях заказчика, и возвращать их отказался.



Путем сравнительного анализа судебными экспертами выявлены устойчивые, индивидуальные совпадающие признаки, благодаря которым сформулирован вывод, что на контрольных образцах, изъятых у реставратора, и на фотоизображениях, имеющихся у заказчика и ранее отправленных в мессенджере, запечатлены одни и те же бивни.



По данному факту проводится проверка.-0-