Спасла слепую белку и вывела утят из брошенных яиц. Как ветврач Березинского заповедника помогает диким животным

В завершение она добавила, что Домжерицы стали для нее местом, где исполнились ее главные желания. "Я с детства мечтала работать в лесу, спасать диких зверей и помогать им. Здесь я по-настоящему счастлива", - поделилась Тамара.-0-





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Выбор будущей профессии у Тамары Шафарович был предопределен с детства. "У меня дедушка был ветврачом, я решила пойти по его стопам. Еще маленькая помогала ему, а также постоянно приносила домой котиков и собачек, которых надо было выходить. Вопрос о выборе вуза даже не стоял: к моменту поступления я точно знала, чего хочу", - рассказала она.Окончив Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, девушка сначала работала в областном центре, затем переехала в Домжерицы, где в Березинском биосферном заповеднике ее мать работала кассиром, а папа - экскурсоводом. Дочь заняла освободившуюся должность ветеринарного врача. С 2018 года она полностью отвечает за здоровье обитателей "Лесного зоопарка". В настоящее время под ее контролем находятся демонстрационные вольеры с медведями, волками, зубрами, ланями, кабанами, оленями, муфлонами, а также овцами, козами, свиньями, кроликами, нутриями и др. Также в зоне внимания - многочисленные птицы от сов до фазанов и перепелок.Ветврач отметила, что работа с животными, особенно с дикими, имеет свою специфику. "Они не могут объяснить, что у них болит, - пояснила Тамара. - А к дикому зверю даже не подойдешь, чтобы его послушать или пощупать. Полноценный осмотр возможен только под наркозом". Поэтому главный инструмент в ее работе - ежедневное наблюдение. Она всегда присутствует на кормлениях, следит за поведением, реакцией и аппетитом своих подопечных."Приходя на работу, ты уже знаешь, с кем как поздороваться, к кому как подойти, у кого какое настроение. У меня с ними свой язык. Если животное активно, хорошо ест и шерсть блестит, значит, все в порядке. Если же кто-то заболел, применяются препараты, но только в виде порошков, смешанных с кормом, чтобы избежать лишнего стресса и травм. Уколы и наркоз - это крайняя мера", - пояснила специалист.За годы работы в заповеднике Тамара выходила не один десяток животных. Больше всего сил ей дают воспоминания о тех, кого удалось выручить из беды. А спасать приходится часто. Однажды ей принесли белку. Ее - маленькую, беспомощную, с незрячими глазами - нашли люди. Мать-белка, почувствовав неладное, выбросила детеныша из гнезда: в дикой природе такой малыш обречен. Но ветеринар решила иначе. "Я ее выхаживала дома. Она жила прямо у меня, стала почти членом семьи", - вспоминала Тамара. Белка осталась жить в вольерах заповедника. Выпустить ее на волю нельзя было: она не сможет добывать пищу и спасаться от хищников.Еще одного найденыша - крошечного совенка - также принесли неравнодушные люди. Птенец был настолько мал, что не мог питаться самостоятельно. "Я взяла его под опеку, и два месяца он жил у меня дома. Выкармливала его с руки, пока он не окреп и не смог брать еду сам", - добавила ветврач. Выпустить сову в лес Тамара не рискнула: без родителей птица не научилась охотиться. Теперь она живет в заповеднике.История с зимородком, который также оказался на попечении у Тамары, закончилась иначе. "Птицу держали всю зиму в доме. Всей деревней собирали для него свежую рыбу. А еще делали ему ванны, чтобы он не забывал, как ловить добычу. Когда реки освободились ото льда, его выпустили на настоящую водную гладь", - рассказала женщина.В этом году она выхаживала овечку, от которой отказалась мать на вторые сутки после рождения. "Возилась, как с маленьким ребенком: кормила по часам - утром, в обед и ночью. Даже заводила будильник, чтобы не проспать", - улыбаясь, уточнила Тамара.В Домжерицах Тамара обрела и личное счастье. Здесь она вышла замуж и родила двух деток. Живет семья в комфортном двухэтажном доме в уникальной "деревне будущего" прямо на территории Березинского биосферного заповедника. Уход за животными стал по-настоящему общим семейным делом. Супруг Олег, ведущий специалист по маркетингу заповедника, всегда готов подстраховать жену: если ей нужно срочно уехать, он без проблем берет на себя кормление подопечных. Помогает и двенадцатилетний сын Константин, который еще занимается карате и любит рисовать, а также четырехлетняя Ева. Малышка уже твердо решила продолжить династию и в будущем хочет стать ветврачом. Также в доме кроме "временных жильцов" из леса еще живут три кота, китайская хохлатая собака и рыбки.Еще Тамара находит время для хобби - валяния из шерсти. Изящные авторские броши она начала делать около четырех лет назад, будучи беременной. Сегодня эксклюзивные сувениры - обязательный подарок для всех ее друзей и родственников. У мужа тоже есть увлечение - фотографирование. Теперь в семейном архиве всегда много красивых кадров природы и близких.В этом году Тамара Шафарович стала победителем конкурса Федерации профсоюзов Беларуси, приуроченного к Году белорусской женщины. На суд жюри она представила три фотоработы. На первой запечатлен процесс создания шерстяных изделий, на второй - семейный портрет с детьми. Третья -трогательный снимок, где сама ветврач позирует с уткой на плече. За последним кадром стоит удивительная история спасения."Одна из уток в заповеднике бросила свою кладку. Яйца экстренно переместили в инкубатор, но и после появления малышей мать не захотела ими заниматься. Мне пришлось взять на себя роль утиной мамы: детенышей выхаживала под специальной лампой, затем они росли в коробках с сеном и только после этого их перевели в вольеры. На вручении дипломов организаторы искренне добавили: "Ваша уточка покорила абсолютно всех", - рассказала Тамара.