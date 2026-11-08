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"Спасибо, что поддерживаете тренд, заданный Президентом". Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата по колке дров

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
08 ноября 2026, 11:31

"Спасибо, что поддерживаете тренд, заданный Президентом". Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата по колке дров

8 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт во время открытия поприветствовала участников чемпионата по колке дров среди СМИ, который уже в пятый раз проходит на берегу водохранилища Вяча в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА. 
"Так приятно снова встретиться с вами в этом прекрасном месте, на берегу нашего живописного водоема. Уже в пятый раз. У нас все традиционно: я фактически с дороги, из командировки, с основной вступительной миссией - поприветствовать и поздравить. Поприветствовать всех участников, болельщиков, гостей. Хочу сказать спасибо, что приезжаете, участвуете, готовитесь. Мы видим это, и это потрясающе. Сегодня болеем за многих, потому что видели, как вы действительно готовились к этому чемпионату. Спасибо вам большое, что поддерживаете тот самый тренд, который когда-то задал Президент", - сказала Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь главы государства поздравила всех с юбилейным чемпионатом. "Сейчас за сценой вспоминали: могли ли мы подумать когда-то, пять лет назад, когда только начинали этот импровизационный праздник и не понимали, что получится, что спустя пять лет у нас будет такой масштаб и мы будем иметь фактически беспрецедентный чемпионат, аналогов которому, не побоюсь этого слова, нет в мире? Я поздравляю нас всех с этим", - поделилась она впечатлениями.

Наталья Эйсмонт продемонстрировала видеообращение Александра Лукашенко к участникам и отметила, что главным призом сегодня станут топор отечественного производства с автографом главы государства и его рабочие перчатки. "И пусть сегодня, как и всегда, в честной борьбе победит сильнейший", - подчеркнула пресс-секретарь Президента.
Общаясь с журналистами, она также рассказала, что главная ценность чемпионата в том, что он организован по просьбе самих журналистов. "Здесь нет ни одного человека, которого бы кто-то просто попросил приехать или тем более заставил. Можно посмотреть любые кадры, можно пообщаться с любым из гостей - видны их заряд и настрой. Ноябрь может быть не самым комфортным временем, но с каждым годом у нас все больше участников, все больше команд и все больше гостей. Именно поэтому мы не найдем нигде в мире аналогов этого чемпионата", - сказала Наталья Эйсмонт.
Пресс-секретарь главы государства заверила, что эти соревнования будут поддерживать и дальше, а впереди участников ждут новые идеи, чтобы гостям было еще интереснее. "Эта традиция, которая у нас на глазах зародилась, - та традиция, которую мы будем с вами обязательно хранить. Спасибо журналистам, в первую очередь работникам СМИ, за то, что это вот так, за то, что это по-настоящему", - отметила она.

Сегодня на берегу водохранилища Вяча проходит пятый чемпионат по колке дров среди СМИ. Участникам предстоит определить сильнейших в таких дисциплинах, как колка дров, переруб бревна топором, колка дров по-президентски, эстафета, "Одним ударом!" и "Проверка на прочность".-0-

Фото Татьяны Матусевич, Андрея Синявского
Теги
Минская область СМИ Эйсмонт
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