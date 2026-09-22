Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время

Российский министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков указал, что за годы совместной работы чрезвычайных ведомств трех стран сформирована нормативная и организационная основа взаимодействия, накоплен значительный практический опыт. "Мы стараемся выстраивать взаимодействие не только на уровне руководителей, но и непосредственно между специалистами. Для этого проводим совместные семинары и тренировки, участвуем в профессиональных соревнованиях. Отдельное направление - подготовка молодых специалистов. В этом году запланирован обмен курсантами между образовательными организациями МЧС России и Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет и дальше приносить практический результат", - подчеркнул Александр Куренков.