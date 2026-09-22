Спасатели Беларуси, Казахстана и России определили ключевые направления сотрудничества на ближайшее время

"На территории наших государств работа строится по-разному, но цель у нас одна - быть эффективными, быстрыми и умелыми в деле ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций. Работа коллегии была направлена еще и на то, чтобы посмотреть, как в государствах-участниках ведутся работы по разным направлениям: горноспасательная служба, ликвидация последствий возгораний электротранспорта, прогрессивное развитие спасательных ведомств, научное сопровождение работы", - рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
Отдельно Вадим Синявский рассказал о перспективах сотрудничества на площадке ШОС в 2027 году. "В своем недавнем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке Президент Александр Лукашенко четко обозначил приоритет защиты от чрезвычайных ситуаций при формировании новой архитектуры безопасности в Евразии и предложил конкретный практический шаг - проведение совещания руководителей ведомств государств - членов ШОС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Минске в сентябре 2027 года. Оно пройдет одновременно с чемпионатами мира по пожарно-спасательному спорту. Этот форум позволит в широком формате обменяться опытом и выработать решения, направленные на снижение риска бедствий, защиту населения, территорий, мониторинг и прогнозирование катастроф на пространстве ШОС", - отметил глава белорусского спасательного ведомства.
Российский министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков указал, что за годы совместной работы чрезвычайных ведомств трех стран сформирована нормативная и организационная основа взаимодействия, накоплен значительный практический опыт. "Мы стараемся выстраивать взаимодействие не только на уровне руководителей, но и непосредственно между специалистами. Для этого проводим совместные семинары и тренировки, участвуем в профессиональных соревнованиях. Отдельное направление - подготовка молодых специалистов. В этом году запланирован обмен курсантами между образовательными организациями МЧС России и Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет и дальше приносить практический результат", - подчеркнул Александр Куренков.
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов добавил, что XIV заседание совместной коллегии пройдет в 2027 году в Казахстане.
В Несвиже под председательством белорусской стороны проходило XIII заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России. На повестке стояли вопросы внедрения передовых технологий в производство пожарной и аварийно-спасательной техники, инновационных практик ликвидации ЧС на электротранспорте, совершенствования механизмов мониторинга и прогнозирования пожаров.-0-
Фото Сергея Шелега