Спад уровней воды наблюдается на большинстве рек Беларуси

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и Лоева, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у Черничей и Мозыря.
Температура воды в реках находится в пределах от 8,7 до 15, в водоемах - от 12 до 16 градусов.
"В ближайшие дни существенных изменений в уровенном и термическом режимах рек не ожидается", - рассказали в Белгидромете.
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